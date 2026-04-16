Afrique: L'EST s'envole aujourd'hui pour Pretoria - Hamza Jelassi de la partie

Le carton jaune infligé au défenseur central « sang et or », dimanche soir, n'est pas suspensif. Hamza Jelassi sera du voyage aujourd'hui pour Pretoria où il prêtera main-forte à ses coéquipiers.

Une rumeur a circulé sur la Toile selon laquelle le carton jaune infligé à Hamza Jelassi, dimanche soir lors de la demi-finale aller disputée contre Mamelodi Sundowns serait suspensif. Renseignement pris, il s'est avéré que c'est de l'intox. Y a-t-il un autre joueur qui serait susceptible s'être suspendu pour la manche retour à Pretoria ? « Non, il n'y a que lui qui a reçu un carton », nous a répondu une source officielle au sein de l'Espérance.

De ce fait, Hamza Jelassi sera du voyage à Pretoria. Par ailleurs, la délégation « sang et or » s'envole aujourd'hui pour Johannesburg via Dubaï. L'arrivée à Johannesburg est prévue pour demain en fin d'après-midi. La délégation reliera par la suite Pretoria par la route. Pour rappel, l'arbitre du match avait refusé le but de Aboubacar Diakité après recours à la VAR, estimant qu'il a été précédé par une faute de Hamza Jelassi sur le gardien de but, Ronwen Williams. Mustapha Ghorbal ne s'est pas contenté d'annuler le but de Diakité. Il a averti Jelassi.

Jebali manque toujours à l'appel

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Patrice Beaumelle comptera à Pretoria sur le même effectif. Aucune nouvelle absence n'est enregistrée pour cause de blessure. Cela dit, Chiheb Jebali manque toujours à l'appel, étant donné qu'il n'est pas encore rétabli de blessure. Pour rappel, Jebali est sorti sur blessure à la 54' face à l'ESS. Il a été touché au niveau du dos et de la cheville. Comme il est doublement blessé, il n'a pas récupéré à temps et son absence se prolongera. Il ne sera donc pas du voyage pour Pretoria.

Deux séances sur place

Après avoir bénéficié d'un quartier libre le lendemain du match aller, les joueurs ont repris les entraînements hier. Une deuxième séance d'entraînement est prévue ce matin au Parc B avant que l'équipe ne prenne la direction de l'aéroport international de Tunis-Carthage pour s'envoler dans l'après-midi vers Dubaï.

L'arrivée à Dubaï est prévue ce soir. L'équipe passera la nuit dans un hôtel avant de s'envoler demain matin pour Johannesburg. Une bonne nuit de sommeil à l'hôtel est essentielle pour minimiser la fatigue d'un vol d'ores et déjà long. Le vol entre Tunis et Dubaï peut atteindre les six heures alors que celui qui relie Dubaï à Johannesburg dure un peu plus de huit heures. Les joueurs auront donc à passer plus de 14 heures dans les airs, d'où la nécessité d'une bonne nuit de sommeil.

Deux séances d'entraînement sont prévues sur place dont une sur la pelouse du Stade Loftus Versfeld qui abritera la rencontre ce samedi à partir de 14h00.