Afrique: Mamelodi Sundowns, AS FAR et Zamalek en position favorable après les demi-finales aller

Mamelodi Sundowns, l'AS FAR et le Zamalek SC ont tous pris une option précieuse sur la qualification à l'issue des demi-finales aller des compétitions interclubs de la TotalEnergies CAF disputées ce week-end, tandis que l'USM Alger et l'Olympique Club de Safi se sont quittés sur un match nul tendu et indécis.

Mais rien n'est encore joué. La course à une place en finale se poursuivra ce week-end, au coeur des compétitions de clubs les plus prestigieuses du continent.

En déplacement à Radès, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont livré une prestation maîtrisée pour s'imposer 1-0 face à l'Espérance Sportive de Tunis. Un succès précieux qui les place en position favorable avant le match retour, prévu samedi à Pretoria (coup d'envoi à 13h00 GMT). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Brayan León.

Dans l'autre demi-finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, l'AS FAR a frappé un grand coup en dominant la RS Berkane (2-0) lors d'un duel 100 % marocain dans la capitale. Les réalisations d'Ahmed Hammoudan et de Khalid Ait Ourkhan en seconde période offrent une avance confortable aux Militaires, laissant les Berkanis face à un défi de taille avant le retour, samedi à 19h00 GMT.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En Coupe de la TotalEnergies CAF Confédération, le Zamalek SC est allé chercher une victoire capitale à Alger face au CR Belouizdad (1-0). Le but inscrit en première période par Juan Bezerra a suffi au club égyptien, solide et discipliné sous pression, pour prendre une courte mais précieuse avance avant le match retour, vendredi au Caire (16h00 GMT).

Dans l'autre demi-finale, l'USM Alger et l'Olympique Club de Safi n'ont pas réussi à se départager (0-0) au terme d'une rencontre fermée. Tout reste donc ouvert avant la manche retour, prévue dimanche à Safi (19h00 GMT).

Les compétitions interclubs de la TotalEnergies CAF poursuivent leur montée en puissance, avec une dotation globale record de 48 millions de dollars pour cette saison. Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions empochera un montant inédit de 6 millions de dollars, preuve de l'attractivité croissante et du poids économique grandissant de la compétition à l'échelle mondiale.

De son côté, le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération recevra également une prime record de 4 millions de dollars.

Demi-finales retour - TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26 (heures GMT)

RS Berkane (Maroc) vs AS FAR Rabat (Maroc)

Samedi 18 avril 2026 - 19h00

Stade : Berkane

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) vs Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Samedi 18 avril 2026 - 13h00

Stade : Pretoria

Demi-finales retour - TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26 (heures GMT)

Zamalek SC (Égypte) vs CR Belouizdad (Algérie)

Vendredi 17 avril 2026 - 16h00

Stade : Le Caire

Olympique Club de Safi (Maroc) vs USM Alger (Algérie)

Dimanche 19 avril 2026 - 19h00

Stade : Safi