Afrique: Avant la CAN Féminine, le Kenya et le Malawi prennent leur élan

Le Kenya et le Malawi ont déjà les yeux tournés vers 2026. À Nairobi, la toute première édition de la FIFA Women's Football Series s'avance comme un tremplin idéal vers la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026.

Pour les Harambee Starlets, il s'agira d'un retour attendu sur la scène continentale, une première depuis 2016. Pour les Scorchers du Malawi, l'enjeu est encore plus fort : une toute première participation à la CAN féminine. Deux trajectoires différentes, mais une même ambition -- profiter de cette plateforme internationale pour franchir un cap.

Nairobi, théâtre des ambitions africaines

Organisée dans quatre pays et réunissant 16 sélections, cette FIFA Series offre une opposition de qualité aux nations africaines. À Nyayo National Stadium, le Kenya et le Malawi espèrent marquer les esprits devant leur public et face à des adversaires venus d'autres continents.

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Le programme est relevé : le Kenya affronte l'Inde, tandis que le Malawi se mesure à l'Australie. Les vainqueurs se retrouveront en finale jeudi, avec, en toile de fond, bien plus qu'un simple trophée.

Odemba veut jauger la progression

Pour la sélectionneuse kényane Beldine Odemba, ces rencontres sont une aubaine pour évaluer la progression de son groupe depuis la qualification.

« Ces matches sont essentiels, surtout face à des adversaires de haut niveau. Ils permettent de mesurer notre compétitivité et de consolider notre préparation pour la CAN. Le niveau est élevé, c'est un excellent baromètre », souligne-t-elle.

Un avis partagé par sa capitaine Mwanahalima Adam : « C'est un privilège d'affronter des équipes d'autres continents. Cela nous motive et nous permet de voir ce que nous devons ajuster avant la CAN. »

Le Malawi entre découverte et ambition

Même état d'esprit côté malawite. Malgré les absences de Temwa Chawinga et Tabitha Chawinga, le sélectionneur Fazili Lovemore voit dans ce tournoi une opportunité précieuse.

« C'est une plateforme très importante pour nous. Nous voulons prouver que nous sommes capables de rivaliser avec des équipes de haut niveau. C'est aussi l'occasion d'élargir notre effectif et de donner leur chance à d'autres joueuses », explique-t-il.

La milieu basée en Suède, Faith Chinzimu, abonde : « C'est une chance unique de se mesurer à d'autres styles, d'apprendre et de situer notre niveau avant notre première CAN. »

L'Australie, un test grandeur nature

Pour le Malawi, le défi est de taille face aux Matildas, emmenées par Joe Montemurro. Une première expérience sur le sol africain pour les Australiennes.

« Ces matches sont extrêmement importants dans notre préparation pour la Coupe du monde. C'est une opportunité unique de découvrir un nouvel environnement et d'affronter des équipes africaines », confie le technicien.

Sa joueuse Amy Sayer insiste sur l'excitation du groupe : « C'est un défi stimulant. Nous voulons continuer à construire notre équipe et performer sur la scène internationale. »

L'Inde, un adversaire à ne pas sous-estimer

En ouverture, le Kenya devra se méfier de l'Inde, tout juste sortie de la Coupe d'Asie. Son sélectionneur Chrispine Chetrimise sur la jeunesse de son effectif.

« Nous avons une équipe jeune mais prometteuse. Jouer à l'extérieur, face au Kenya, sera un vrai test pour mesurer notre capacité à rivaliser », estime-t-il.

Une première historique pour le Kenya

Au-delà du terrain, l'événement marque une étape symbolique : le Kenya accueille pour la première fois une compétition internationale féminine de cette envergure. À Nairobi, l'engouement monte déjà.

Entre découverte, apprentissage et ambition, cette FIFA Women's Series s'annonce comme un révélateur. Pour le Kenya comme pour le Malawi, l'heure est venue de se situer -- et peut-être, déjà, de rêver plus grand.