Afrique: Le Président de la Confédération Africaine de Football, Dr Patrice Motsepe, présente ses condoléances à la famille de Dominic Frimpong.

14 Avril 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Président de la Confédération Africaine de Football, Dr Patrice Motsepe, a adressé, en son nom propre et au nom de l'instance, ses sincères condoléances à la Ghana Football Association ainsi qu'à la famille de Dominic Frimpong, ailier du Berekum Chelsea.

Âgé de 20 ans, Dominic Frimpong a perdu la vie dans un incident tragique qui a profondément bouleversé la communauté du football ghanéen et international.

Le Président de la CAF a adressé une correspondance officielle au Président de la Ghana Football Association, Kurt Okraku, dans laquelle il a exprimé ses condoléances ainsi que celles de la CAF.

Dans cette lettre, Dr Motsepe écrit :

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« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris l'attaque à main armée visant le bus du Berekum Chelsea, alors que l'équipe regagnait son camp de base après une rencontre de Premier League ghanéenne, attaque qui a coûté la vie à l'ailier de 20 ans, Dominic Frimpong. Je vous prie de bien vouloir transmettre, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de la CAF, nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux coéquipiers de Dominic Frimpong, ainsi qu'à la Ghana Football Association.

« La CAF se tient à vos côtés en cette période de deuil et de profonde douleur », a-t-il ajouté.

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