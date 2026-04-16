Tunisie: Jendouba - Déclenchement des sirènes et décharge contrôlée du barrage de Beni Mtir

Des sirènes d'alerte ont été déclenchées ce mercredi 15 avril 2026 en fin de journée à Beni Mtir, dans le gouvernorat de Jendouba, afin d'annoncer le lancement d'une opération de décharge contrôlée du barrage de Beni Mtir, à la suite des importantes précipitations enregistrées récemment dans la région.

Cette mesure intervient après que le barrage a atteint un niveau de remplissage jugé exceptionnel, nécessitant une régulation des volumes d'eau pour garantir la sécurité des installations et des zones situées en aval.

Il convient de rappeler qu'une opération similaire avait déjà été menée le 30 mars dernier, lorsque le barrage avait atteint un taux de remplissage de 100 %, pour une capacité totale estimée à 60 millions de mètres cubes.

Lors de cette précédente intervention, environ 3 millions de mètres cubes d'eau avaient été transférés vers le barrage de Bou Hertma, dans le cadre du dispositif de gestion des ressources hydrauliques et de prévention des risques de débordement.