Tunisie: Le pays participera pour la première fois à la Coupe du monde des start-up à San Francisco

La Tunisie participera pour la première fois à la Coupe du monde des start-up, prévue en novembre 2026 à San Francisco, aux États-Unis, avec une délégation composée de trois jeunes entreprises innovantes sélectionnées parmi un large vivier national.

L'annonce a été faite mercredi 15 avril 2026 par le coordinateur de Tunisia Digital Summit (TDS), Skander Haddar, lors de son passage sur les ondes de la Radio Nationale.

Il a précisé qu'un processus de sélection rigoureux a permis de retenir 10 start-up parmi 160 candidatures enregistrées. À l'issue de cette première phase, trois entreprises ont été choisies pour représenter la Tunisie lors de cette compétition internationale, dont le premier prix est doté d'un million de dollars.

Selon Skander Haddar, cette participation constitue une opportunité stratégique pour les jeunes entreprises tunisiennes, leur permettant d'accéder à de nouveaux marchés, notamment le marché américain, et de se rapprocher de grands investisseurs et acteurs majeurs du secteur technologique aux États-Unis.

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Par ailleurs, il a rappelé la tenue de la 10e édition du Tunisia Digital Summit, prévue les 22 et 23 avril 2026, sous le thème : « Le triangle de partenariat entre le secteur public, le secteur privé et les start-up pour une innovation numérique ».

Cet événement réunira les principaux acteurs de l'écosystème numérique en Tunisie et à l'international. Il constituera une plateforme d'échanges et de collaboration autour de nouveaux projets innovants, avec la participation d'experts et de décideurs du secteur.