Tunisie: Le pays - Les atouts du phosphate sous-exploités malgré un contexte mondial favorable

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le phosphate représente une richesse nationale stratégique pour la Tunisie, particulièrement dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des prix mondiaux, offrant ainsi une véritable opportunité de développement du secteur. C'est ce qu'a affirmé Karim Ahres, membre du bureau exécutif de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONECT), ce mercredi.

Intervenant sur Express Fm, il a estimé que la Tunisie dispose d'atouts importants, notamment ses ressources naturelles et un capital humain jeune et qualifié, capables de générer de la valeur ajoutée et de créer de la richesse. Il a toutefois insisté sur la nécessité de mettre en place une gouvernance efficace et de s'inspirer d'expériences internationales réussies, en particulier dans les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Karim Ahras a, dans ce cadre, regretté le retard de la Tunisie dans l'adoption des transformations liées à l'intelligence artificielle, soulignant que ces technologies pourraient constituer un levier important pour améliorer la performance du secteur du phosphate et accroître sa productivité.

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Selon lui, le contexte international actuel ouvre de nouvelles perspectives, notamment avec la volonté de plusieurs pays européens de diversifier leurs sources d'approvisionnement en phosphate, en s'éloignant des marchés traditionnels. Cette évolution pourrait permettre à la Tunisie de renforcer sa position sur le marché mondial, à condition de développer des partenariats stratégiques, notamment avec les pays européens, et de miser sur la valorisation des exportations à forte valeur ajoutée.

Le responsable de CONECT a toutefois regretté que les opportunités existantes ne soient pas suffisamment exploitées pour attirer davantage d'investissements et stimuler la création de richesse. Il a appelé à la mise en place d'initiatives concrètes sur le terrain, notamment l'organisation d'une conférence dans le gouvernorat de Gafsa réunissant jeunes, experts et acteurs du secteur, afin de proposer des solutions opérationnelles pour le développement de la filière.

Finalement et non moins important, il a averti que le retard dans l'exploitation des potentialités du secteur constitue une perte de temps et un gaspillage des compétences nationales, en particulier celles des ingénieurs et des jeunes, appelés à jouer un rôle central dans la transformation et l'avenir de la filière phosphatière tunisienne.

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