Tunisie: Sidi Hussein - Un père arrêté après une tentative d'immolation visant ses deux filles

Les unités de la police judiciaire relevant de la zone de sécurité nationale de Sidi Hussein ont procédé à l'arrestation d'un citoyen tunisien soupçonné d'avoir tenté de tuer par immolation plusieurs membres de sa famille alors qu'ils résidaient en Libye.

Selon les premières données de l'enquête, les faits remontent au dimanche 5 avril 2026, date à laquelle le suspect aurait incendié ses deux filles ainsi que sa belle-mère. Il aurait également tenté de s'en prendre à son épouse, laquelle a réussi à s'échapper avec les autres victimes.

Les victimes ont d'abord été prises en charge dans un établissement hospitalier en Libye pour recevoir les premiers soins d'urgence, avant d'être rapatriées en Tunisie grâce à l'intervention du consulat tunisien à Tripoli. Elles ont regagné le territoire national le vendredi 10 avril, où elles ont été immédiatement hospitalisées.

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Dès leur arrivée, les autorités sécuritaires, en coordination avec le ministère public, ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'affaire et de localiser le suspect. Après plusieurs jours de surveillance et de suivi de ses déplacements, les unités sécuritaires ont réussi à l'interpeller à Sidi Hussein lors d'une opération ciblée.

Sur le plan médical, l'état de santé des victimes est jugé préoccupant. Les deux fillettes sont prises en charge dans un service spécialisé pour grands brûlés et présentent des blessures graves, notamment au niveau des membres. Des complications liées à une prise en charge initiale hors du territoire tunisien ont également été signalées.

Le suspect est poursuivi pour tentative d'homicide volontaire avec usage de l'immolation, ainsi que pour menaces de mort à l'encontre de son épouse. Le dossier a été transmis au parquet pour la poursuite de l'enquête et les procédures judiciaires en vigueur.