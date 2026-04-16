Tunisie: Déchets ménagers - Vers leur transformation en combustibles alternatifs

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie accélère sa transition vers une économie circulaire en misant sur la valorisation des déchets pour la production de combustibles alternatifs destinés aux cimenteries. Dans ce cadre, le ministère de l'Environnement a organisé, mercredi 15 avril 2026, une table ronde réunissant les propriétaires et directeurs de cimenteries opérant dans le pays.

Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations de coke de pétrole, tout en limitant les volumes de déchets orientés vers les décharges. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer les déchets non dangereux issus de certaines activités en ressources énergétiques exploitables par d'autres secteurs industriels, notamment celui du ciment.

Lors de cette rencontre, les participants ont examiné les aspects juridiques et techniques liés à la production de combustibles alternatifs. Les porteurs de projets ont présenté les technologies disponibles ainsi que leurs approches en matière de valorisation, dans un contexte où les enjeux environnementaux et économiques deviennent de plus en plus pressants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les représentants des cimenteries ont, de leur côté, exprimé leur soutien à ce programme et affirmé leur disposition à intégrer ces combustibles alternatifs dans leurs processus de production, sous réserve de garanties techniques et réglementaires.

Les discussions ont également débouché sur une série de recommandations visant à structurer et développer ce secteur émergent. L'objectif est de poser les bases d'une filière durable permettant la réutilisation des déchets non recyclables et la réduction de l'impact environnemental.

La rencontre a réuni plusieurs entreprises du secteur du ciment, des bailleurs de fonds ainsi que des représentants de différents départements ministériels, notamment l'Intérieur, les Finances, l'Économie et la Planification, l'Industrie, l'Énergie et des Mines, ainsi que des institutions concernées.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.