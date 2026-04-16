Tunisie: Industrie cosmétique - Le pays mise sur Paris pour accélérer ses exportations

La Tunisie renforce sa présence sur la scène internationale de l'industrie cosmétique en participant, pour la troisième année consécutive, au salon in-cosmetics Global 2026, organisé du 14 au 16 avril à Paris Expo Porte de Versailles. Une participation stratégique visant à consolider la visibilité des produits tunisiens et à développer de nouveaux débouchés à l'export.

Portée par le Centre de Promotion des Exportations, en collaboration avec le programme "Exporti" et le projet PAMPAT Tunisie, la présence tunisienne s'illustre à travers un pavillon national de plus de 60 m². Celui-ci accueille six entreprises spécialisées, témoignant du dynamisme du secteur et de sa montée en gamme.

La participation tunisienne met en avant un savoir-faire fondé sur la richesse d'un patrimoine naturel exceptionnel, avec près de 2 000 espèces de plantes médicinales et aromatiques. Les exposants présentent une gamme variée d'ingrédients naturels, d'huiles essentielles et d'extraits végétaux, destinés aux industries cosmétique, parapharmaceutique et alimentaire, en phase avec les exigences croissantes du marché en matière de durabilité et de naturalité.

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Dans un contexte mondial marqué par une forte croissance de la demande en produits cosmétiques naturels et biologiques, la Tunisie bénéficie d'atouts compétitifs notables. L'Europe, qui concentre une part importante du marché, constitue une cible privilégiée, aux côtés de l'Amérique du Nord et de l'Asie. La qualité des produits tunisiens, associée à des coûts de production maîtrisés, permet au pays de se positionner avantageusement sur ces marchés.

Au-delà de la vitrine commerciale, cette participation représente une opportunité concrète de développement. Plus de 30 rencontres professionnelles B2B sont programmées en marge du salon, favorisant les échanges avec des acheteurs, distributeurs et industriels internationaux, et ouvrant la voie à de nouveaux partenariats.

Salon de référence mondiale, "in-cosmetics Global" réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'industrie de la beauté, des marques aux laboratoires en passant par les experts en recherche et développement. L'édition 2026, organisée à Paris, rassemble plus de 1 000 exposants et attire des dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier, dans un contexte où innovation, durabilité et expérience utilisateur redéfinissent les standards du secteur.

À travers cette participation, les entreprises tunisiennes ambitionnent de renforcer durablement la position du pays sur le marché mondial des cosmétiques naturels et de s'imposer comme un acteur compétitif au sein des chaînes de valeur internationales.