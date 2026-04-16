Tunisie: L'huile d'olive et les dattes tunisiennes tirent les exportations vers la Pologne

Les exportations tunisiennes de produits agroalimentaires vers la Pologne ont enregistré une progression significative, passant de 5,8 millions de dinars en 2024 à 10,9 millions de dinars en 2025, soit une hausse d'environ 88 %, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette performance reflète une demande croissante sur le marché polonais pour les produits tunisiens, notamment l'huile d'olive, les dattes, les conserves alimentaires ainsi que les produits traditionnels à forte valeur ajoutée.

Dans le même registre, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Pologne ont atteint environ 1 476 millions de dinars en 2025, faisant de la Pologne le huitième partenaire commercial de la Tunisie, à la fois en tant que client des exportations tunisiennes et fournisseur au sein de l'Union européenne.

Afin de consolider cette dynamique, et dans le cadre de son programme promotionnel pour l'année 2026 visant à renforcer la présence des produits tunisiens sur les marchés européens, le CEPEX a accueilli les 14 et 15 avril une délégation de responsables des achats d'un grand groupe de distribution européen opérant en Pologne.

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Ces rencontres professionnelles B2B ont été organisées en coordination avec la représentation commerciale de la Tunisie à Varsovie et en collaboration avec l'ambassade de la République tunisienne en Pologne.

L'événement a permis à plus de 100 entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agroalimentaire d'engager des rencontres directes avec les membres de la délégation, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de partenariat et d'élargissement des circuits de distribution. L'offre présentée comprenait notamment l'huile d'olive, les olives en conserve, les dattes, les pâtes alimentaires, le couscous, les conserves de thon et de sardine, la harissa, les tomates transformées, les épices ainsi que les produits de confiserie.

Le programme de la visite se poursuivra le 16 avril par des visites de terrain au profit de plusieurs entreprises exportatrices tunisiennes. Ces déplacements permettront d'évaluer leurs capacités de production, les standards de qualité appliqués ainsi que leur conformité aux normes internationales.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du CEPEX visant à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur accès aux marchés porteurs, tout en renforçant l'image de la Tunisie comme partenaire commercial compétitif, fiable et durable sur la scène internationale.