Sénégal: Bideew Tech - La riposte féminine dans un numérique encore masculin

L'association Festic, en partenariat avec la coopération néerlandaise CBI, a lancé ce jour à Dakar la plateforme Bideew Tech, dédiée à la promotion des femmes dans le numérique. Objectif : inspirer les jeunes générations et renforcer la place des femmes dans un secteur encore largement dominé par les hommes.

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la promotion de l'inclusion numérique. À Dakar, Rakhaya Sonange Mbengue, présidente de Festic l'Association des femmes sénégalaises dans le numérique, a procédé au lancement officiel de Bideew Tech. Cette plateforme, dont le nom s'inspire du mot wolof « Bideew », signifiant « étoile », ambitionne de mettre en lumière les parcours féminins dans l'univers technologique.

Développée en partenariat avec le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), une agence relevant du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, l'initiative vise à valoriser les réussites de femmes évoluant dans les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat technologique.

Des modèles pour briser les barrières

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Malgré les avancées, les femmes restent sous-représentées dans le secteur du numérique, au Sénégal comme ailleurs. Pour répondre à ce déséquilibre, Bideew Tech se veut un espace de visibilité et de partage d'expériences. Dirigeantes, développeuses, ingénieures et étudiantes pourront y présenter leurs parcours et inspirer d'autres vocations. « L'objectif est de montrer toute l'étendue des possibilités et des opportunités offertes par ce secteur », a souligné Rakhaya Sonange Mbengue. Le lancement a été marqué par deux panels réunissant des profils variés, illustrant la diversité des carrières accessibles dans la tech et mettant en avant des trajectoires inspirantes.

Une initiative alignée sur les priorités nationales

Ce projet s'inscrit dans la dynamique de la stratégie nationale de transformation numérique du Sénégal, qui accorde une place centrale au développement du capital humain. Festic entend ainsi contribuer activement à cette ambition en renforçant la participation des femmes. « Les femmes sont au coeur de cette stratégie », a rappelé la présidente de l'association.

Cibler les jeunes générations

Au-delà des professionnelles déjà engagées dans le secteur, Bideew Tech vise également les plus jeunes. Un programme de tournées dans les établissements scolaires, notamment les lycées de jeunes filles, sera mis en place pour susciter des vocations scientifiques et technologiques. « Nous voulons les inspirer à poursuivre des carrières scientifiques et à devenir, demain, ingénieures, développeuses ou entrepreneures dans la tech », a-t-elle ajouté.

Un accompagnement structuré du CBI

Partenaire clé du projet, le CBI assure un soutien financier et opérationnel. Amandine Pintau, experte genre et gestion de projet, a précisé que l'accompagnement couvre non seulement le lancement de la plateforme, mais aussi sa promotion à travers une stratégie de communication dédiée. Accessible en ligne, Bideew Tech proposera notamment des offres d'emploi, des opportunités de mentorat, un annuaire de profils inspirants ainsi qu'un agenda de l'écosystème technologique sénégalais. « L'objectif est de vulgariser et de diffuser largement cette initiative », a-t-elle conclu.