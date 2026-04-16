Sénégal: Kafountine - Un appui financier de plus de 15 millions FCFA pour dynamiser l'entrepreneuriat féminin

La commune de Kafountine renforce son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes avec une enveloppe globale de plus de 15 millions de francs CFA mobilisée au profit du Réseau des femmes actives (RFACK). Cette initiative, portée par la municipalité en partenariat avec des acteurs institutionnels et économiques, s'inscrit dans une stratégie durable de promotion du leadership féminin.

Sous l'impulsion du maire David Diatta, la commune a récemment obtenu un financement de 10 millions de francs CFA destiné à soutenir les activités génératrices de revenus des femmes. Cet appui vient consolider les efforts déjà engagés pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires et renforcer leur participation à l'économie locale.

Cette dynamique n'est pas nouvelle. Déjà en 2025, un financement équivalent avait été accordé par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, illustrant une continuité dans les politiques publiques en faveur des femmes. Ces différentes interventions traduisent une volonté affirmée de faire de l'autonomisation économique féminine un levier de transformation sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette perspective, Kafountine accueillera les 24 et 25 avril un forum économique dédié aux enjeux du développement local. Placée sous le thème des potentialités économiques ainsi que des défis environnementaux et sécuritaires, cette rencontre réunira plusieurs acteurs autour de réflexions stratégiques. Une exposition de produits locaux viendra également valoriser le savoir-faire des femmes de la commune.

Au-delà des financements directs, la municipalité bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires. En 2024, un investissement de plus de 5 millions de francs CFA, mobilisé avec l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), a permis de moderniser une unité de transformation dans le quartier Khar Yallah. Les travaux réalisés et les équipements installés contribuent aujourd'hui à renforcer les capacités de production des femmes.

D'autres organisations, telles que ONU Femmes et ENDA, participent également à cet élan. Tandis que la première a fourni du matériel de transformation aux groupements féminins, la seconde a facilité l'accès à des équipements améliorés, notamment des fourneaux subventionnés, favorisant ainsi des activités économiques plus performantes.