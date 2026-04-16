Tunisie: 1,8 milliard de personnes pourraient souffrir de maladies du foie d'ici 2050

Une récente étude scientifique tire la sonnette d'alarme sur une crise sanitaire silencieuse mais d'une ampleur inédite. Selon les projections, les maladies métaboliques du foie devraient affecter 1,8 milliard d'individus à travers le globe d'ici 2050. Cette progression fulgurante est directement corrélée à l'explosion des taux d'obésité et à l'élévation chronique des niveaux de sucre dans le sang au sein de la population mondiale.

La pathologie désormais désignée sous le terme de stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique, que le grand public connaissait jusqu'ici sous l'appellation de maladie du foie gras non alcoolique, s'impose comme l'une des affections les plus dynamiques et les plus répandues à l'échelle internationale.

Un fardeau sanitaire en pleine accélération

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Le constat dressé par l'étude sur la charge mondiale des maladies, publiée dans la prestigieuse revue Lancet Gastroenterology & Hepatology, est sans appel. Le nombre de patients s'élève déjà à 1,3 milliard de personnes, ce qui représente une hausse vertigineuse de 143 % en l'espace de seulement trois décennies. Concrètement, une personne sur six vit aujourd'hui avec cette pathologie. Alors que l'on recensait environ 500 millions de cas en 1990, les experts prévoient que ce chiffre grimpera encore de 42 % par rapport aux niveaux actuels pour atteindre les sommets redoutés de 2050.

Le nouveau profil des populations à risque

Si les hommes restent globalement plus touchés que les femmes, l'étude met en lumière une mutation inquiétante du profil des malades. Certes, les taux de prévalence les plus élevés se trouvent chez les octogénaires, mais le volume le plus important de personnes infectées se situe désormais dans des tranches d'âge beaucoup plus jeunes. Chez la gent masculine, le pic de concentration se cristallise autour de 35 à 39 ans, tandis qu'il se situe entre 55 et 59 ans chez les femmes.

Cette tendance démontre que la maladie frappe des adultes en pleine force de l'âge, victimes de la détérioration des habitudes alimentaires et de la sédentarité. L'hyperglycémie s'affirme comme le principal vecteur de complications, suivie de près par un indice de masse corporelle élevé et le tabagisme. Ce triumvirat souligne l'interconnexion quasi systématique entre le foie gras, le diabète de type 2 et l'obésité.

Des disparités géographiques et un espoir thérapeutique

Bien que l'augmentation des cas concerne tous les continents, certaines régions comme l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient subissent de plein fouet cette épidémie avec des taux de prévalence record. Paradoxalement, l'étude apporte une note d'espoir : malgré l'explosion du nombre de diagnostics, l'impact global sur la mortalité et les années de vie perdues reste stable. Ce phénomène témoigne de l'efficacité croissante des protocoles de soins et suggère que la majorité des nouveaux cas sont détectés à des stades précoces, permettant une prise en charge plus sereine.

La menace de complications silencieuses

Le danger demeure toutefois réel. Les chercheurs insistent sur le fait que cette masse croissante de patients constitue un réservoir de risques pour des pathologies lourdes comme la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Le caractère pernicieux de la maladie réside dans son absence totale de symptômes apparents durant les premières phases, ce qui conduit des millions de personnes à ignorer leur condition.

La découverte de la pathologie est souvent le fruit du hasard, lors d'un bilan de santé de routine. Lorsque les signes cliniques finissent par se manifester, ils se traduisent généralement par une fatigue profonde, un inconfort généralisé ou une douleur sourde située dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Pourtant, l'espoir repose sur la prévention : une réforme du régime alimentaire et une reprise de l'activité physique permettent, dans la majorité des cas, de limiter les dommages hépatiques avant qu'ils ne deviennent irréversibles.