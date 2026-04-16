Tunisie: Huile d'olive - Lancement d'une consultation nationale pour booster la filière

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), en collaboration étroite avec la Commission de l'Agriculture au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple, vient d'annoncer le lancement d'une vaste enquête nationale. Ce sondage s'adresse à l'ensemble des acteurs et experts du secteur de l'huile d'olive en Tunisie.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de réaffirmer le leadership des ingénieurs tunisiens dans le développement des secteurs stratégiques du pays. Selon l'OIT, l'objectif est de mobiliser l'expertise technique pour soutenir les piliers de l'économie nationale.

Tracer une feuille de route opérationnelle

L'enquête vise principalement à recueillir des avis et des analyses de terrain afin d'élaborer une feuille de route concrète. Les contributions permettront d'identifier les leviers de croissance, de lever les obstacles structurels et de consolider la position de l'huile d'olive en tant que ressource économique majeure.

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Un appel à la mobilisation

L'Ordre des Ingénieurs appelle tous les professionnels du secteur à s'impliquer activement dans cet effort national. Chaque ingénieur est invité à partager ses propositions et son diagnostic pour nourrir cette réflexion collective.

Les personnes concernées peuvent accéder au questionnaire et soumettre leurs contributions via le lien suivant : httpss://shorturl.at/BVojQ

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