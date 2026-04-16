Tunisie: Fruits et légumes - Bientôt, la fin de la flambée des prix, rassure le ministère du Commerce

Face à l'envolée des prix qui pèse sur le budget des ménages, Samir Khalfaoui, directeur des recherches économiques, annonce une stabilisation prochaine du marché à la faveur de la production estivale.

L'étau s'apprête à se desserrer sur les marchés de fruits et légumes. Invité ce jeudi 16 avril 2026 au micro de la Radio Nationale, Samir Khalfaoui, directeur des recherches économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, a apporté une lueur d'espoir aux consommateurs. Selon ses prévisions, une détente significative des prix est attendue dans les prochains jours, parallèlement à l'entrée de la production de saison.

L'expert a tenu à replacer la cherté actuelle dans son contexte, la qualifiant de conjoncturelle. La Tunisie traverse en effet ce que les spécialistes appellent une « période de soudure structurelle ». Ce creux de production printanier, marqué par une raréfaction de certaines variétés, contraint le marché à s'appuyer sur les cultures de primeurs. Or, cette transition impose une équation économique délicate : garantir un prix de vente compatible avec le pouvoir d'achat tout en rémunérant équitablement l'agriculteur, dont les coûts d'exploitation grimpent durant cette phase.

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Le climat a également joué un rôle de catalyseur dans cette crise. Les récentes perturbations météorologiques et les inondations qui ont frappé le pays ont durement affecté les cultures précoces, peu adaptées à une telle instabilité. Cette situation a directement impacté les volumes de marchandises acheminés vers les marchés de gros. Samir Khalfaoui a notamment pointé du doigt les fortes tensions observées sur l'approvisionnement en tomates et en poivrons, principaux moteurs de l'inflation actuelle sur les étals.

Malgré cette conjoncture difficile, le ministère du Commerce assure maintenir une vigilance de chaque instant. Samir Khalfaoui a réitéré la détermination de ses services à réguler les tarifs et à combattre fermement les pratiques de prix unilatérales. L'objectif est désormais de favoriser une transition rapide vers des prix moins chers, portés par une offre plus abondante à l'approche de l'été.