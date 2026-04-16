Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Le gouvernement annonce la mise en place d'un Fonds souverain stratégique

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 15 avril 2026, à Abidjan-Plateau, sous la présidence du Chef de l'État Alassane Ouattara, le gouvernement a adopté une ordonnance portant création du Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire (Fsdi).

Ce nouvel instrument financier, présenté comme un levier majeur de transformation économique, vise à renforcer les capacités de financement de l'État tout en assurant une gestion optimale de ses actifs stratégiques.

Face à la presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a précisé que ce fonds « n'est pas une institution financière classique », mais une entité à statut particulier, investie d'une double mission : valoriser les actifs publics et structurer le financement des projets d'infrastructures prioritaires.

Ce fonds, dans la faisabilité, pourrait être alimenté par des revenus issus de l'exploitation des ressources minières et énergétiques, ainsi que par des transferts d'actifs publics. Dans son architecture, le Fsdi s'articule autour de trois sous-fonds spécialisés. Le premier est dédié au développement des infrastructures, avec pour objectif de soutenir des investissements structurants, stratégiques et rentables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le deuxième concerne la stabilisation économique, afin de renforcer la résilience du pays face aux chocs exogènes, notamment liés aux fluctuations des marchés internationaux. Enfin, le troisième compartiment est consacré au placement stratégique, destiné à constituer une épargne publique de long terme au profit des générations futures.

Pour le gouvernement, ce fonds s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2012 pour moderniser l'appareil financier de l'État. Il vient ainsi renforcer un pôle bancaire public en construction aux côtés de la Caisse de dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-CI), du Fonds de garantie des Pme et des régimes de retraite réformés.