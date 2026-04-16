Afrique: Départ du chef du Département Afrique du FMI - Le pays rend hommage à Abebe Sélassie, un partenaire clé

La Côte d'Ivoire a rendu hommage et salué le travail de M. Abebe Sélassie, à l'occasion d'une cérémonie marquant la fin de son mandat à la tête du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI). L'événement s'est tenu le mardi 14 avril 2026, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, actuellement en cours à Washington DC.

Le message de l'État ivoirien, porté par l'ambassadeur Ibrahima Touré au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a été l'occasion d'exprimer la reconnaissance du gouvernement pour la qualité de la collaboration avec le responsable sortant.

Dans cette adresse, les autorités ivoiriennes ont salué un leader dont le passage à la tête du Département Afrique du FMI a été marqué par un engagement constant, une grande rigueur intellectuelle et une compréhension approfondie des réalités économiques du continent. Autant d'atouts qui ont permis d'enregistrer des résultats significatifs, malgré un contexte international marqué ces dernières années par des crises successives et les séquelles de la Covid-19.

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Pour la Côte d'Ivoire, le bilan de cette collaboration est jugé positif. Les relations avec le FMI se sont renforcées à travers des échanges réguliers, contribuant à consolider la stabilité macroéconomique du pays, à faire avancer les réformes et à renforcer sa résilience.

Au-delà des résultats, les autorités ivoiriennes ont également salué la vision portée par M. Abebe Sélassie, qui met en avant les capacités d'innovation du continent africain ainsi que son potentiel à proposer des solutions face aux défis de transformation économique.

En signe de reconnaissance, la Côte d'Ivoire lui a offert un présent symbolique : une tenue traditionnelle originaire du Tonkpi, dans l'ouest du pays. Selon l'ambassadeur Ibrahima Touré, cette tenue, portée lors des grandes cérémonies par les chefs traditionnels, est un symbole de dignité et de sagesse.

Au-delà de cet hommage, la Côte d'Ivoire a réaffirmé sa volonté de renforcer davantage, année après année, la solidité de ses relations avec le FMI.