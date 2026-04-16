Cote d'Ivoire: Harcèlement sexuel en milieu scolaire - L'Ong Eva Liberty brise le silence à Abobo

« Non au harcèlement sexuel ! », « Si je suis harcelée, je dénonce ! » Tels sont les slogans qui ont résonné au sein du groupe scolaire Les Pingouins d'Abobo, le mercredi 15 avril 2026. C'était au cours d'une activité organisée dans le cadre de la campagne de sensibilisation de l'Ong Eva Liberty sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire.

L'objectif de cette sensibilisation est d'éradiquer ce fléau dans les écoles, à travers des informations sur les droits et devoirs des élèves en général, et des jeunes filles en particulier.

Kouakan Estelle, présidente fondatrice de l'Ong Eva Liberty, victime de harcèlement sexuel durant son parcours scolaire, estime que ces journées de sensibilisation sont un cri de coeur, un combat visant à délier la parole chez les jeunes filles victimes. Il s'agit également d'encourager les sanctions à l'encontre des auteurs de harcèlement et de permettre aux victimes de poursuivre leurs études dans la quiétude.

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« Quand j'étais au lycée moderne d'Agnibilékrou, j'ai été victime de harcèlement sexuel, ce qui m'a contrainte à abandonner mes études, à fuir le lycée, voire l'école. L'histoire ne doit pas se répéter », a-t-elle déclaré. D'où son cri de détresse en direction des autorités publiques, des chefs d'entreprise et d'institution, dont elle sollicite l'accompagnement, d'autant plus qu'elle mène ses activités sur fonds propres.

Cette opération de sensibilisation a été appréciée des enseignants, notamment par la directrice des études, Kouamé Edith. « Nous faisons face à plusieurs cas de décrochage scolaire depuis des années, dont les causes ne sont pas souvent mises en lumière. Mais, après réflexion, nous avons estimé que l'intervention d'une Ong pour sensibiliser les élèves pourrait leur permettre de s'exprimer. »

Des échanges autour de notions telles que le harcèlement et la sexualité ont été menés, afin de permettre aux élèves de mieux comprendre les mécanismes et de dénoncer les situations auxquelles elles pourraient être confrontées.

Une antenne de l'Ong a été mise en place au sein de l'établissement. N'Guessan Estalex, élève en classe de 1re G1 et vice-présidente du club, dit vouloir travailler avec la présidente afin d'encourager les jeunes filles du groupe scolaire à ne plus se taire, mais à s'exprimer en cas de besoin.

Créée en 2016, l'Ong Eva Liberty, au-delà de sa volonté de contribuer à l'éradication du harcèlement sexuel en milieu scolaire, accompagne également les jeunes filles victimes de grossesses en cours de scolarité.

L'organisation s'intéresse aussi aux cas de jeunes filles déscolarisées à la suite d'un harcèlement sexuel. Son objectif est clair : les ramener sur le chemin de l'école.