Cote d'Ivoire: Détection et formation des talents - L'Association Pass-Sport partage son expérience avec le pays

Le ministère des Sports fait de la professionnalisation son cheval de bataille.

Plusieurs membres de l'Association Pass-Sport, une organisation basée à Genève, en Suisse, reconnue pour son expertise dans l'encadrement des jeunes sportifs à travers une approche intégrant le sport, l'éducation, le développement personnel et l'insertion sociale, ont séjourné en Côte d'Ivoire, du 5 au 15 avril 2026.

Cette visite, organisée dans le cadre d'une collaboration avec le ministère des Sports, à travers sa Direction générale des sports et de la vie fédérale (Dgsvf), avait pour objectif l'échange d'expertise entre cette association et les centres de formation et académies de Côte d'Ivoire.

Plusieurs activités ont marqué leur séjour, notamment la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du complexe sportif de Dabou, qui sera pris en charge par l'association, et l'organisation d'un panel tenu dans la salle Vip du stade Félix Houphouët-Boigny.

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Ce moment important a enregistré la présence des autorités sportives ivoiriennes, notamment Gouély Dodo Basile, conseiller technique, représentant le ministre des Sports, et Doumbia Adama, directeur général des Sports et de la vie fédérale. Ce panel a permis aux formateurs ivoiriens et suisses de présenter leurs expériences et leurs approches en matière de gouvernance des centres de formation et des techniques nécessaires à une formation de qualité.

La Direction générale des sports, très active au cours de ce panel, a profité de l'occasion pour présenter sa plateforme de détection et de suivi des talents ivoiriens, mise en place par sa direction des systèmes d'information.

Rappelons que l'objectif visé à travers ce panel est l'amélioration du niveau de structuration des centres de formation sportive et des académies en Côte d'Ivoire, à travers un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de professionnalisation.

Le conseiller du ministre a salué une belle initiative, qu'il a également qualifiée de pont d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. « Cet atelier permettra de renforcer les capacités de nos encadreurs et d'améliorer la gouvernance des académies et centres de formation », a-t-il déclaré, avant de rappeler la vision du ministre : « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ».

Le directeur général des sports et de la vie fédérale a, pour sa part, souligné que le projet de professionnalisation du sport est d'un intérêt capital, d'où la multiplication des initiatives ayant conduit au partenariat avec l'association Pass-Sport.