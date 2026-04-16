Afrique: Coopération sportive - Abidjan et Bissau renforcent leurs liens autour des infrastructures

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a reçu ce mercredi 15 avril 2026 à son cabinet Juelma Cubala, en visite de travail en Côte d'Ivoire.

Présente à Abidjan dans le cadre du Marché des Arts et du Spectacle Africain d'Abidjan (MASA), la ministre bissau-guinéenne a effectué une visite de courtoisie auprès du patron du sport ivoirien. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les perspectives de renforcement de la coopération sportive entre leurs pays respectifs.

Au coeur des discussions : le développement des infrastructures sportives, un levier essentiel pour la promotion du sport et l'encadrement de la jeunesse. À ce sujet, Juelma Cubala n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Elle a salué la qualité des équipements ainsi que l'hospitalité qui lui a été réservée, témoignant selon elle du dynamisme du pays dans le domaine sportif et culturel.

En retour, Adjé Silas Metch s'est félicité de cette visite, qu'il considère comme un signe fort de la vitalité des relations d'amitié entre Abidjan et Bissau. Il a réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à partager son expérience, notamment en matière de construction et de modernisation des infrastructures sportives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération Sud-Sud, visant à mutualiser les expertises et à renforcer les capacités des États africains dans le secteur du sport. Elle ouvre ainsi la voie à des partenariats concrets, susceptibles de contribuer au développement durable du sport en Afrique de l'Ouest.