Cote d'Ivoire: Littérature ivoirienne - Sidi Tiémoko Touré met en lumière l'histoire oubliée de Mori Touré

La scène littéraire ivoirienne s'enrichit d'une nouvelle publication portée par une figure gouvernementale. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, procédera, le jeudi 16 avril 2026, au lancement officiel de son ouvrage, « L'Histoire oubliée de Mori Touré le Conquérant : de l'Empire songhaï à Marabadjassa (1492-1959) », au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

À travers cette oeuvre, l'auteur ambitionne de remettre en lumière Mori Touré, une personnalité historique peu connue du grand public, mais dont l'influence s'étend de l'Empire songhaï jusqu'aux territoires de l'actuelle Côte d'Ivoire. Le livre propose une relecture documentée d'un pan de l'histoire longtemps resté en marge des récits dominants.

Avec cette publication, Sidi Tiémoko Touré s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la littérature historique nationale. L'ouvrage met en avant des sources et des récits visant à enrichir la compréhension du passé africain, tout en participant à la diversification des productions intellectuelles locales.

Cette démarche illustre une volonté de renforcer la place du livre et de la recherche historique dans l'espace public ivoirien, en rapprochant le savoir académique du grand public.

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En retraçant le parcours de Mori Touré, l'auteur entend contribuer à la réhabilitation d'une mémoire collective insuffisamment valorisée. L'ouvrage met en exergue les dynamiques sociales, politiques et culturelles qui ont marqué l'Afrique de l'Ouest sur plusieurs siècles.

Il s'agit également, selon les initiateurs, de transmettre aux jeunes générations des repères historiques solides, dans un contexte où les questions d'identité et de mémoire occupent une place croissante dans les débats publics.

La cérémonie de lancement réunira plusieurs personnalités du monde politique et culturel, notamment Adama Diawara et Françoise Remarck, ainsi que des universitaires, chercheurs et acteurs des industries culturelles.

Au-delà de la présentation d'un ouvrage, cet événement se veut un moment de promotion du livre et de la pensée historique en Côte d'Ivoire, avec pour ambition de renforcer le rayonnement culturel du pays à l'échelle africaine et internationale.