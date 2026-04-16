Tunisie: Matériaux de construction - Les prix repartent à la hausse au pays

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération Nationale des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics (FNEBTP), affiliée à l'UTICA, a fait état d'une hausse des prix de plusieurs matériaux de construction, notamment le fer, le cuivre ainsi que les produits issus des carrières.

Intervenant mercredi soir sur Diwan Fm, le membre du bureau exécutif de la fédération, Abdel Fattah Brahem, a indiqué que les prix du cuivre ont enregistré une augmentation de 22 %, tandis que ceux du fer ont progressé de 12 %.

Selon le responsable, cette évolution s'explique principalement par les fluctuations observées sur les marchés internationaux, dont les répercussions se font ressentir sur le marché local.

Il a en outre souligné que la fermeture continue de certaines carrières, en raison du non-renouvellement des autorisations d'exploitation, contribue à accentuer les tensions sur les prix.

D'après la même source, les carrières actuellement en activité ne parviennent pas à couvrir l'ensemble de la demande du marché, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l'approvisionnement du secteur du bâtiment et des travaux publics.

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