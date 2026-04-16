Tunisie: Ben Arous-lutte contre l'addiction aux stupéfiants - Lancement des « Cliniques de l'espoir »

La Direction régionale de la santé de Ben Arous vient d'officialiser le lancement des « Cliniques de l'Espoir », un nouveau service de consultations dédié au sevrage et à la lutte contre les addictions. Ce dispositif sera accessible au public deux fois par semaine, de 9 heures à midi, selon un calendrier précis communiqué sur les réseaux sociaux de l'administration. Les consultations se tiendront chaque vendredi au centre intermédiaire de Hammam Lif, tandis que les sessions du samedi seront assurées au centre de santé de base de Fouchana.

Cette initiative sanitaire se présente comme une opportunité majeure pour les personnes dépendantes souhaitant entamer un nouveau chapitre de leur vie. Au-delà du simple sevrage, le programme vise à traiter les séquelles de l'addiction et à favoriser la réinsertion sociale des patients. Pour garantir une prise en charge optimale, le parcours de soins intègre des services médicaux et psychologiques complets, le tout dans le respect le plus strict du secret médical et de la confidentialité.

Ces nouvelles structures s'inscrivent dans une démarche plus large initiée par le ministère de la Santé, qui a multiplié l'ouverture de consultations externes spécialisées dans plusieurs hôpitaux publics à travers le pays. Cette politique reflète l'orientation nationale visant à freiner la propagation des stupéfiants et à renforcer l'accès aux soins pour les usagers de drogues.

Adoptée depuis 2021, la stratégie nationale de prévention et de réduction des risques liés aux addictions repose sur six axes fondamentaux. L'objectif prioritaire demeure l'accès effectif au traitement après un diagnostic approfondi des causes profondes de la dépendance. Dans cette même dynamique, le centre national « Al-Amal » de Jebel El Oust, situé dans le gouvernorat de Zaghouan, a récemment bénéficié d'une restructuration complète de ses infrastructures techniques, permettant désormais de proposer des protocoles thérapeutiques plus performants aux résidents.

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