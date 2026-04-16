Tunisie: Intempéries à Mahdia - 100 % des céréales détruites à Ouled Chamekh

De lourdes pertes ont été enregistrées dans plusieurs exploitations agricoles du gouvernorat de Mahdia à la suite des récentes perturbations météorologiques et des chutes de grêle, qui ont causé d'importants dégâts aux cultures saisonnières et aux grandes cultures.

Le membre du bureau exécutif de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Mahdia, Fayçal Farhat, a indiqué, dans une déclaration accordée à Jawhara FM, que les dommages les plus importants ont été recensés dans la délégation d'Ouled Chamekh.

Selon la même source, le taux de pertes a atteint 100 % pour les cultures céréalières, avec 80 hectares de blé et 100 hectares d'orge totalement sinistrés.

Les dégâts ont également touché les cultures de légumineuses, à hauteur de 20 %, dont 70 hectares de petits pois et 60 hectares de fèves, en plus de dommages estimés à 30 % au niveau des vergers d'amandiers.

Ces pertes risquent d'avoir des répercussions sur la production agricole de la région et sur la situation des agriculteurs affectés.