Sénégal: Touba - Lancement des préparatifs du Grand Magal 2026

16 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Abdoulaye Kharma, assure que toutes les dispositions nécessaires seront prises au niveau local, pour une bonne organisation du Grand Magal de Touba.

M. Khouma a présidé, mercredi, une réunion du comité local de développement (CLD) consacrée au Grand Magal de Touba, marquant le démarrage des préparatifs de l'édition 2026 de cet événement religieux.

La rencontre, tenue en présence d'une délégation du comité d'organisation dirigée par son coordonnateur, Serigne Ousmane Mbacké, a permis d'examiner les mesures à prendre pour assurer le bon déroulement de cette commémoration du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride.

Au terme de la réunion, le sous-préfet a indiqué que toutes les dispositions nécessaires seront prises au niveau local, précisant que les questions non résolues seront soumises à l'autorité compétente.

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Il a, par ailleurs, réitéré "l'engagement" et la "disponibilité" des autorités administratives ainsi que des services techniques déconcentrés pour la réussite de l'événement.

Selon lui, la volonté de l'État du Sénégal est de faire en sorte que le Magal se déroule dans d'excellentes conditions.

Il a précisé que, d'après les projections actuelles, l'édition 2026 du Grand Magal devrait être célébrée au début du mois d'août.

De son côté, le coordonnateur du Grand Magal, Serigne Ousmane Mbacké, a sollicité un soutien accru des plus hautes autorités du pays pour une meilleure organisation de cet événement religieux de dimension internationale.

Il a souligné que certains moyens et dispositifs nécessaires relèvent du ressort de l'État, appelé à jouer un rôle déterminant dans la réussite de la manifestation.

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