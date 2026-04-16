Sénégal: Gala international du court-métrage de Saint-Louis - Le top départ de la 7e édition donné

16 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La septième édition du Gala international du court-métrage de Saint-Louis (nord) a démarré lors d'une cérémonie solennelle tenue mercredi soir, à l'amphithéâtre de l'Unité de formation et de recherches de Civilisation, religion, arts et communication (UFR/CRAC) de l'Université Gaston Berger (UGB), a constaté l'APS.

Pour cette édition prévue du 15 au 18 avril, dix-neuf films sont en lice pour la compétition officielle, selon une note des organisateurs.

Dans son allocution d'ouverture, Gora Seck, promoteur du gala, a rendu un vibrant hommage à l'actrice sénégalaise Halima Gadji, une figure majeure de l'audiovisuel africain, décédée fin janvier dernier.

Des prières ont été formulées à cette occasion pour le repos de l'âme de la défunte.

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M. Seck est également revenu sur l'évolution de ce rendez-vous cinématographique qui en est à sa septième édition cette année.

Le directeur de l'UFR CRAC, Ibrahima Sarr, a salué la tenue de ce gala, désormais ancré dans l'agenda culturel de la "vieille ville".

Il a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner cette initiative destinée à dynamiser l'industrie cinématographique locale.

La soirée d'ouverture a été marquée par la projection de plusieurs oeuvres, dont "Mrs Aylwood ne veut pas mourir", un film de 26 minutes réalisé par Johann Louis, "Geej Amul Banxass" (Sans appui), une coréalisation de Khalifa Bâ et Ivere Hounkpatin.

Le programme de cette édition sera rythmé par des projections quotidiennes à partir de 20h30, des rencontres professionnelles mais aussi des moments de célébration des talents cinématographiques.

Les activités vont se dérouler entre l'amphithéâtre de l'UFR CRAC, l'Institut français de Saint-Louis, ainsi que dans plusieurs quartiers de la cité tricentenaire.

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