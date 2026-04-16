Sénégal: L'esprit du Festival mondial des ARTs nègres remis à l'honneur à Dakar

Dakar — Une soirée culturelle marquant le soixantième anniversaire du Festival mondial des arts nègres (FESMAN) s'est tenue mercredi soir à Dakar, à l'initiative de la la chaîne internationale russe d'information (RT), en partenariat avec le Musée des Civilisations noires, mettant en exergue le rôle de la culture dans les relations diplomatiques.

La rencontre, présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, a été marquée par la projection du film soviétique "Les rythmes de l'Afrique" (1966), suivie d'un panel sur le thème "Le rôle de la culture dans les relations diplomatiques".

Tourné à Dakar lors de la première édition du FESMAN, ce documentaire retrace les grandes expressions artistiques ayant marqué cet événement historique, tout en illustrant les premiers jalons d'une diplomatie culturelle entre l'Afrique et d'autres régions du monde, notamment l'ex-Union soviétique.

Dans son intervention, le ministre a rappelé la vision du premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, soulignant que celui-ci avait perçu "très tôt" la culture comme un "levier d'émancipation" et de "rééquilibrage" des relations internationales.

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"C'est par la culture que l'on sortirait des rapports de domination et que l'on instaurerait durablement la paix", a-t-il notamment déclaré, estimant que le FESMAN avait permis de "réhabiliter" la place des civilisations africaines dans l'histoire universelle.

Selon Amadou Ba, cet héritage doit aujourd'hui inspirer les réponses aux défis contemporains, dans un contexte international marqué par des tensions et des remises en cause des principes de souveraineté et d'autodétermination des peuples.

Plaidant pour un renforcement du dialogue interculturel, Amadou Ba a soutenu que "la culture reste l'un des leviers les plus sûrs pour préserver la paix", insistant sur la nécessité de promouvoir "une reconnaissance mutuelle des civilisations".

L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, Dmitry Viktorovich Kourakov, a salué, pour sa part, "un moment fondateur de l'histoire culturelle africaine et mondiale", rappelant que le FESMAN de 1966, organisé avec le soutien de l'UNESCO, avait constitué une plateforme majeure de dialogue entre les peuples.

Il a également souligné que le film projeté témoigne de la richesse des expressions artistiques africaines, mais aussi "des liens culturels profonds" établis de longue date entre la Russie et les pays africains.

"La culture dépasse les frontières, rapproche les nations et favorise la compréhension mutuelle", a-t-il affirmé, assurant que son pays accorde une importance particulière au développement des échanges culturels avec le continent africain.

Cette soirée commémorative a ainsi permis de revisiter l'héritage du FESMAN, considéré comme un moment clé dans l'affirmation de l'identité culturelle africaine et dans la promotion d'un dialogue des cultures au service de la paix et de la coopération internationale.