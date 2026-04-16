Sénégal: Morad Montazami nommé directeur artistique de la 16e Biennale de Dakar

16 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Franco-Iranien Morad Montazami a été nommé directeur artistique de la 16e édition de la Biennale de l'art contemporain africain de Dakar (Dak'art), prévue du 19 novembre au 19 décembre prochains, a appris l'APS de source officielle.

L'annonce a été faite mercredi par la secrétariat générale de la Biennale, sur la base du choix opéré par le comité d'orientation, suite à un appel à candidatures, selon une note publiée sur le site dédié à l'événement.

Directeur de Zamân Books & Curating, M. Montazami aura pour mission de "développer un projet curatorial original prenant en compte la spécificité de la mission et des valeurs du Dak'Art".

Historien de l'art, éditeur et commissaire d'exposition, il portera une réflexion centrée sur le thème retenu pour cette 16e édition : "(Anti)fragilité : arts de la réparation et stratégies du contrecoup".

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Selon le directeur artistique du prochain Dak'art, l'(anti)fragilité renvoie à "une attitude consistant à faire de la fragilité une force expressive et artistique, en valorisant le lien social et communautaire, notamment à travers la co-création".

M. Montazami succède à la commissaire sénégalaise Salimata Diop, qui a assuré la direction artistique de la précédente édition en 2024.

Mme Diop avait elle-même remplacé El Hadji Malick Ndiaye, directeur artistique de la 14e édition initialement prévue en 2020 et finalement tenue en 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

Avant lui, le Camerounais Simon Njami avait occupé cette fonction lors des 12e et 13e éditions du Dak'art.

La Biennale a par ailleurs lancé, le même jour, son appel international à candidatures, valable du 15 avril au 15 juin prochains, en direction des artistes souhaitant prendre part à cette grande manifestation dédiée à la création contemporaine africaine.

Lire l'article original sur APS.

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