Sénégal: Dagana enregistre un taux de remboursement de 91% des crédits de la DER

Dagana — La déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, s'est dite "très satisfaite" du taux de remboursement des crédits accordés par sa structure dans le département de Dagana, qui atteint 91 % dans le cadre du programme "Be Yes", destiné à financer des projets et des activités génératrices de revenus.

"Au niveau de Dagana, les résultats sont probants. Ils parlent d'eux-mêmes avec 91% de taux de recouvrement, et personnellement, j'en suis très satisfaite", a-t-elle affirmé.

Mme Mbodj s'exprimait lors de l'étape de Dagana, après celle de Podor, de la tournée de suivi et d'évaluation du programme "Be Yes", une initiative mise en oeuvre par la DER/FJ avec l'appui de la Fondation Mastercard.

Ce programme vise à promouvoir l'insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans, en soutenant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le département de Dagana constitue un exemple en matière de recouvrement, contrairement à d'autres localités n'ayant pas pu accéder à une deuxième phase de financement en raison de dettes non remboursées, selon Aïda Mbodj.

Il faut impérativement un bon taux de recouvrement pour bénéficier de nouveaux financements, a ajouté la déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Au titre de la première phase du programme "Be Yes", un financement de 39 513 900 francs CFA a été mobilisé au profit de 406 bénéficiaires formés, dont 78 % sont des femmes et 6 % des personnes en situation de handicap.

Le programme a également permis de financer 21 Groupements d'intérêt économique (GIE) et trois entreprises, tout en consolidant 213 emplois.

Concernant les perspectives, un financement prévisionnel de 27 200 000 francs CFA est en cours de déploiement dans le département de Dagana, un investissement dont il est attendu 160 emplois.

Selon la déléguée générale, ces performances positionnent Dagana comme une référence nationale en matière de gestion et de remboursement des crédits dans le cadre des programmes d'appui à l'entrepreneuriat.

À Podor, Aida Mbodj a encouragé les bénéficiaires des programmes agricoles à s'orienter vers des fermes intégrées intelligentes, un modèle soutenu par l'État dans le cadre de la stratégie de souveraineté alimentaire.

Elle a indiqué qu'à la suite d'une première phase de financement, la DER/FJ a procédé à une évaluation ayant permis d'identifier de nouvelles opportunités pour les bénéficiaires, notamment dans le secteur agricole.

"Nous avons conseillé aux bénéficiaires d'accéder à des superficies plus importantes et de s'orienter vers l'exploitation de fermes modernes", a-t-elle déclaré.

Cette orientation, a-t-elle expliqué, s'inscrit dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui promeut le développement de fermes intégrées dénommées "Bay sa War".

Selon Mme Mbodj, ces exploitations agricoles, d'une superficie de cinq hectares chacune, sont dotées d'équipements modernes et de systèmes de gestion intelligente permettant un suivi à distance.

Chaque ferme est organisée autour d'une coopérative agricole communautaire, avec une forte implication des jeunes et des femmes, a précisé la déléguée générale, ajoutant que la DER/FJ prendra en charge l'équipement, l'aménagement ainsi qu'un appui en fonds de roulement pour les semences et le cheptel.

Elle a également évoqué l'introduction d'innovations technologiques pour lutter contre le vol de bétail, un phénomène qui affecte fortement les éleveurs.

"Un système d'alerte a été mis en place avec l'appui d'une start-up, permettant de détecter toute tentative de vol et d'alerter automatiquement", a-t-elle expliqué.