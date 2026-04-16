Sénégal: Banques - Hausse de 10,4% du résultat net de Ecobank Côte d'Ivoire en 2025.

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de Ecobank Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 10,4% par rapport à l'exercice 2024, selon les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et approuvés par le Conseil d'Administration de cet établissement bancaire.

Ce résultat est passé de 57,477 milliards FCFA en 2024 à 63,482 milliards de FCFA un an plus tard. Selon les responsables de la banque, les indicateurs de rentabilité sont en progression en s'établissant à 3,1% pour le rendement des actifs et 29,0% pour le rendement des capitaux propres. « Cette performance traduit ainsi la solidité du modèle de la banque et la dynamique de croissance », ont-ils soutenu.

De son côté, le total bilan s'est légèrement accru de 0,2% à 2 054,49 milliards FCFA contre 2 050,68 milliards FCFA en 2024.

Les crédits nets à la clientèle ont, de leur côté, progressé de 8% à 1051 milliards FCFA contre 973 milliards FCFA en 2024. Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont augmenté de 15,1% avec une réalisation de 1626,22 milliards FCFA contre 1413 milliards FCFA en 2024.

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Le produit net bancaire (PNB) a connu une progression de 8,5%, passant de 122,31 milliards FCFA en 2024 à 133 milliards FCFA durant la période sous revue. Selon les dirigeants de Ecobank Côte d'Ivoire, cette progression est portée notamment par une performance solide de la marge nette d'intérêts (+13% par rapport à 2024), les commissions restant stables sur l'exercice.

Au 31 décembre 2025, les frais généraux de la banque ont évolué de seulement 3,6% à 57 milliards FCFA contre 55 milliards FCFA au 31 décembre 2024.

Le résultat brut d'exploitation est également en hausse de 13%, se situant à 76 milliards FCFA contre 67,33 milliards FCFA en 2024.

Le coût du risque a été mieux maitrisé durant la période sous revue, passant de 2,935 milliards FCFA en 2024 à 1,799 milliard FCFA.

Le résultat avant impôts connait une dynamique haussière, s'établissant à 74,027 milliards FCFA contre 64,43 milliards FCFA en 2024 (+15%).

Les capitaux propres de 218,6 milliards FCFA à fin 2025 sont en hausse de 9,6% en glissement annuel. « Cette progression illustre une rentabilité récurrente et une solidité financière qui accroît la capacité de la banque à financer l'économie », ont laissé entendre les responsables de l'établissement bancaire.

Dans un environnement avec un cadre réglementaire plus exigeant, combinés à une concurrence accrue, les dirigeants de Ecobank Côte d'Ivoire entendent poursuivre l'exécution de leur plan stratégique (Croissance, Transformation et Rendement) en s'appuyant sur l'innovation, l'interopérabilité, l'amélioration de l'expérience client et une gestion prudente des risques. « La banque réaffirme également ses engagements en matière de durabilité, responsabilité environnementale et gouvernance, et compte demeurer ainsi la banque panafricaine de référence », ont-ils ajouté.