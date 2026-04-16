Congo-Kinshasa: Inondations à Malemba Nkulu - Appel à une assistance urgente en faveur des sinistrés

16 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De violentes inondations frappent le territoire de Malemba Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, depuis la fin du mois de mars, causant d'importants dégâts matériels et affectant des milliers d'habitants.

Dans une déclaration faite ce jeudi 16 avril à la Radio Okapi, la société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à une intervention urgente en faveur des sinistrés.

Des habitations et infrastructures englouties

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Selon Claude Kyasangolo, coordonnateur territorial de la société civile, la montée des eaux du fleuve Congo et de plusieurs rivières a provoqué des inondations d'une ampleur inhabituelle.

À Malemba-Centre, les eaux ont débordé de plus d'un kilomètre de leur lit habituel, submergeant habitations, écoles et églises. À Kabala, dans la chefferie de Nkulu, la crue a atteint près de 900 mètres, contraignant de nombreuses familles à fuir leurs domiciles.

La société civile rapporte également que les dégâts touchent aussi le secteur agricole, principal moyen de subsistance des populations locales. À Kayumba, dans le groupement Mwandwe, les eaux de la rivière Lufira ont ravagé des champs, notamment des plantations de canne à sucre.

Même constat à Museka, où la rivière Kalume Ngongo a détruit plusieurs cultures, aggravant la précarité des habitants.

Appel d'urgence

Face à l'ampleur des dégâts, la société civile se dit « choquée » par la situation et exhorte les autorités nationales et provinciales à agir rapidement.

« Nous demandons à la Première ministre, au gouverneur et à l'ensemble du gouvernement de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés », a plaidé Claude Kyasangolo.

Sur place, l'administrateur du territoire a entamé des visites auprès des populations touchées, les appelant à garder courage, bien que les moyens d'intervention restent limités, ajoute cette structure citoyenne.

Au-delà des pertes matérielles, la situation fait craindre une crise sanitaire. La stagnation des eaux expose les populations à des maladies hydriques, déplore Claude Kyasangolo.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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