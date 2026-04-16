Congo-Kinshasa: FIFA Series 2026 - Les Léopards dames s'inclinent en finale face à la Thaïlande

Les Léopards seniors dames de la RDC ont terminé à la deuxième place de la FIFA Series Féminines 2026, après leur défaite (0-2) face à la Thaïlande en finale, disputée ce mercredi 15 avril au Ratchaburi Stadium en Thaïlande.

La rencontre a démarré sur un rythme équilibré, avec des Congolaises bien en place défensivement. Les deux équipes se sont neutralisées durant la première mi-temps, conclue sur un score vierge (0-0), malgré quelques tentatives de part et d'autre.

La défense congolaise mise à mal

Au retour des vestiaires, les Léopards ont montré des signes de fragilité défensive. Moins rigoureuses derrière, elles ont été sanctionnées par des Thaïlandaises opportunistes et réalistes. Ces dernières ont su exploiter les erreurs congolaises pour inscrire deux buts en seconde période, scellant ainsi l'issue de la rencontre.

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Malgré leur engagement, les joueuses congolaises ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Incapables de concrétiser leurs occasions, elles ont laissé filer une finale pourtant à leur portée face à une équipe thaïlandaise abordable.

Un parcours encourageant

Malgré cette défaite, la RDC repart avec la médaille d'argent, récompensant un parcours globalement solide. Les Léopards dames s'étaient brillamment qualifiées pour la finale après une large victoire (7-1) contre l'Indonésie en demi-finale.

De son côté, la Thaïlande confirme sa domination dans ce tournoi, après ses succès face à la Nouvelle-Calédonie (4-0) et la RDC (2-0), décrochant ainsi la médaille d'or. L'Indonésie complète le podium grâce à sa victoire (4-2) contre la Nouvelle-Calédonie lors du match pour la troisième place.