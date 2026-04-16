Sénégal: Côte d'Ivoire - Création du Fonds souverain stratégique pour le développement

16 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 15 avril 2026 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, une ordonnance portant création, organisation, fonctionnement d'un Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire (Fsdi), son projet de loi de ratification, ainsi qu'un décret portant organisation et fonctionnement dudit Fonds.

«Le Fsdi est une personne morale de type particulier chargée de la gestion et de la valorisation des actifs stratégiques de l'État, ainsi que du financement et de la structuration de projets d'infrastructures et d'investissements vitaux nécessaires à la transformation structurelle de l'économie nationale », a dit le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, dans un communiqué publié sur la page officielle du gouvernement.

À l'en croire, la création du Fsdi s'inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2012 pour mettre en place un pôle bancaire public dynamique constitué autour de la Caisse de dépôt et de consignation du Fonds de garantie pour les Pme et des Caisses de retraite reformées. «Le Fsdi est le complément cohérent de cet écosystème d'instruments publics qui vise à doter l'économie nationale de capacités de financement importantes et innovantes », a précisé Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que le Fsdi est structuré autour de trois sous-fonds spécialisés. «Le Fonds de développement des infrastructures, destiné à soutenir les investissements structurants, stratégiques, prioritaires et rentables. Le Fonds de stabilisation économique, destiné à renforcer la résilience de l'économie face aux chocs exogènes. Et le Fonds de placement financier stratégique, destiné à constituer une épargne publique de long terme », a-t-il expliqué.

Amadou Coulibaly a conclu que le Fsdi sera financé notamment par l'affectation d'une quote-part des revenus tirés de l'exploitation des matières premières minières et énergétiques, ainsi que par le transfert d'actifs publics, afin de garantir une gestion conforme aux meilleures pratiques internationales applicables au Fonds souverain. «Le dispositif prévoit des mécanismes de gestion des risques et de contrôles internes, ainsi que des mécanismes renforcés de transparence et de reddition des comptes », a précisé M. Coulibaly.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.