Ile Maurice: Une célébration placée sous le signe de la science à la JSS Academy

La JSS Academy of Higher Education and Research, Mauritius a célébré, le 9 avril, la cérémonie inaugurale de la Journée mondiale de la santé, en présence de nombreuses personnalités du monde académique, institutionnel et estudiantin. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités liées à cette journée mondiale placée cette année sous le thème «Ensemble pour la santé. Aux côtés de la science».

Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a exprimé sa fierté et son honneur de participer à cette initiative, tout en saluant l'engagement constant de l'institution en faveur de la formation académique de haut niveau et du service à la communauté. Il a mis en avant le rôle important de la JSS Academy dans la construction d'une société plus saine et mieux informée. Il a aussi souligné que l'établissement est devenu un véritable carrefour d'échanges, accueillant des étudiants issus de divers horizons, et favorisant ainsi un enrichissement culturel et intellectuel significatif.

Patrick Assirvaden a insisté sur l'importance, en cette journée symbolique, de renouveler les efforts collectifs pour renforcer les systèmes de santé, promouvoir des modes de vie sains, et encourager l'innovation dans les domaines médical et pharmaceutique. Selon lui, les institutions académiques comme la JSS Academy of Higher Education and Research, Mauritius jouent un rôle essentiel dans la formation des professionnels de santé de demain, appelés à répondre aux défis d'un monde en constante évolution.

Le ministre a, par ailleurs, félicité l'établissement pour son dévouement à l'excellence, et sa contribution aux priorités nationales et internationales en matière de santé. Il a encouragé la poursuite des efforts conjoints afin de bâtir un avenir plus sain, plus inclusif et durable pour Maurice et au-delà.

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Les célébrations de la Journée mondiale de la santé à la JSS Academy ont été marquées par une série d'activités dédiées à la sensibilisation, à l'éducation et à la promotion de la santé.