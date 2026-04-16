Ile Maurice: Shanghai active la voie pénale

Un nouveau palier vient d'être franchi dans l'affaire Li Hai, désormais au coeur d'un dispositif judiciaire à portée internationale. Selon nos informations, les autorités de Shanghai ont officiellement enclenché des poursuites pénales contre l'homme d'affaires, installé à Maurice, pour refus d'exécuter des décisions de justice devenues définitives.

Le dossier prend racine dans un litige sur des participations financières opposant Li Hai à des investisseurs. D'après le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Shanghai, des jugements exécutoires avaient été rendus, imposant à l'homme d'affaires des obligations précises. Or, malgré des capacités financières jugées suffisantes, il aurait «délibérément refusé» de s'y conformer, franchissant ainsi le seuil d'une simple inexécution civile pour entrer dans le champ pénal.

Cette évolution ne s'est pas faite d'un coup. Selon les éléments disponibles, la juridiction de Shanghai avait fixé un ultimatum clair : en l'absence d'exécution volontaire au 25 février dernier, le dossier serait transmis aux autorités publiques en vue de poursuites criminelles. Dans la foulée, un avis de transfert officiel a été émis. Celui-ci entérine la transmission complète du dossier, incluant les décisions judiciaires, des éléments d'identification et des preuves liées à l'inexécution, au bureau de la sécurité publique du district de Changning, à Shanghai. Le 13 avril, ce bureau a confirmé l'ouverture d'une enquête pénale sous la référence HGZ(C) INV(2026)00013, marquant un tournant majeur : l'affaire bascule définitivement dans le registre criminel.

En droit chinois, le refus d'exécuter un jugement - lorsqu'il est jugé grave - est passible de sanctions lourdes. L'article 313 du Code pénal chinois prévoit des peines pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement, assorties d'amendes, notamment lorsque le comportement empêche l'application effective des décisions de justice.

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Mais au-delà de la qualification pénale, c'est la dimension internationale du dossier qui retient l'attention. Les autorités chinoises affirment que Li Hai aurait quitté leur territoire pour s'installer durablement à Maurice dans le but d'échapper à ses obligations. Une stratégie que Pékin qualifie d'«illusoire», insistant sur le fait que «l'étranger ne constitue pas un refuge». En consultant la presse chinoise, on retrouve l'existence de mécanismes solides de coopération judiciaire entre la Chine et Maurice.

Ces accords permettent notamment la transmission d'actes judiciaires, la collecte de preuves, le gel et la saisie des avoirs liés à une infraction ainsi que, le cas échéant, la remise ou le rapatriement de suspects. Dans cette logique, les autorités chinoises affichent une volonté claire : mobiliser ces instruments pour poursuivre l'enquête au-delà de leurs frontières et empêcher toute dissipation d'actifs.

Selon les informations disponibles, Li Hai a regagné Maurice le 10 février. Il bénéficie, à ce stade, de la présomption d'innocence. Les accusations relayées reposent essentiellement sur des décisions civiles rendues en Chine et sur les positions des investisseurs impliqués dans le litige. Les suites de l'affaire dépendront désormais de plusieurs leviers : l'évolution de la procédure pénale en Chine mais aussi l'éventuelle activation des mécanismes de coopération avec Maurice.

Dans ce contexte, la Financial Crimes Commission pourrait être amenée à jouer un rôle clé, notamment en matière de traçabilité financière et d'entraide judiciaire.