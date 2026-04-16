Sénégal/Zimbabwe: Sport scolaire et universitaire - Faye engage un programme inclusif - Le chef de l'État prône un programme inclusif après le sacre des U15

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la brillante victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations U15 de football scolaire, remportée au Zimbabwe.

Le chef de l'État a adressé ses félicitations aux jeunes joueurs ainsi qu'à l'encadrement administratif et technique, soulignant une performance qui confirme l'excellence du football sénégalais à tous les niveaux.

Dans la continuité de cette dynamique, le président de la République a insisté sur la nécessité de consolider les acquis à la base. Il a ainsi demandé au Premier ministre de mettre en oeuvre, en collaboration avec les ministres et les acteurs concernés, un programme spécial inclusif de développement du sport au sein des écoles, des universités publiques et des établissements d'enseignement supérieur.