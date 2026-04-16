Sénégal: Dialogue social - Un Livre blanc sur l'An I du Pacte national de stabilité attendu avant fin avril

Un Livre blanc sur l'An I du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PSS-CID) est attendu avant la fin du mois d'avril, sur instruction du chef de l'État, a-t-on appris à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi.

Le document fera le point sur l'état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et dressera le bilan de la première année d'application de ce Pacte signé le 1er mai 2025 entre l'État, les syndicats et le patronat.

Selon le communiqué officiel, le président de la République a demandé au gouvernement de « prendre les dispositions appropriées » pour assurer la publication de ce Livre blanc au plus tard le 30 avril 2026. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de suivi régulier du climat social, notamment à travers le « baromètre social national relatif aux conflits sociaux et aux préavis de grève ».

Il faut noter que des signaux d'apaisement sont perceptibles face aux mouvements d'humeur des syndicats. Lundi, des avancées ont été enregistrées entre le gouvernement et le G7, regroupant les principaux syndicats d'enseignants du moyen et du secondaire, avec un accord sur plusieurs points du projet de protocole.

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Dans le secteur des transports, la Fédération des syndicats des transporteurs routiers a, de son côté, levé son mot d'ordre de grève le week-end dernier, après une mobilisation largement suivie à l'intérieur du pays.

Réaffirmant la stabilité sociale comme une priorité, le chef de l'État a salué les efforts du gouvernement, notamment en matière de régularisation des situations administratives dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ainsi que dans la mise en oeuvre des engagements issus du Pacte.

Dans cette dynamique, il a également instruit les ministres de procéder à une revue des revendications sociales dans leurs secteurs respectifs, en vue d'améliorer la qualité du service public, la satisfaction des usagers et la productivité au travail.