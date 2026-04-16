Sénégal: Équité sociale et territoriale - L'État déroule sa stratégie nationale

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Sénégal engage l'élaboration de sa Stratégie nationale de l'Équité, une initiative portée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, visant à réduire durablement les inégalités sociales et territoriales.

Selon une note publiée sur la page du gouvernement, ctte démarche s'inscrit dans une dynamique de gouvernance inclusive, fondée sur la participation des populations et la prise en compte des réalités locales.

Dans ce cadre, des concertations régionales sont organisées dans les 14 régions du pays afin de recueillir les contributions des acteurs territoriaux et des citoyens.

L'objectif affiché est de garantir un accès plus équitable aux services essentiels et aux opportunités de développement.

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