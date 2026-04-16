Sénégal: Grand Magal de Touba 2026 - L'État et le comité du Magal lancent les préparatifs

La première rencontre préparatoire du Grand Magal de Touba 2026 s'est tenue mercredi 15 avril 2026 à la mairie de Touba, sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma. À l'issue de cette rencontre, le comité d'organisation a sollicité l'appui de l'État central pour accompagner les services locaux.

Sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, la première réunion consacrée aux préparatifs de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba s'est tenue hier, mercredi 15 avril 2026, à la salle de délibération de la mairie de Touba. Le Comité local de développement a échangé avec le comité d'organisation de l'événement, dirigé par le coordonnateur Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma.

Ce dernier, dans son allocution, a rappelé l'importance de cette première rencontre. Selon lui, elle permettra d'élaborer un document de référence pour toutes les réunions à venir. Il a remercié le sous-préfet pour la tenue de cette séance de travail.

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Le coordonnateur a insisté sur la dimension du Grand Magal de Touba, « premier événement au Sénégal » abrité par Touba. Il a interpellé les hautes autorités afin qu'elles appuient les chefs de services locaux. « Tous les chefs de services régionaux sont disposés à nous accompagner. Nous sollicitons l'État central pour qu'il les dote de moyens. C'est la façon d'entamer très tôt les travaux de préparation du Magal », a-t-il déclaré.

Pour lui, « ce n'est pas une faveur, c'est la dimension de Touba qui l'exige ». Il a également rappelé que la commune de Touba Mosquée, premier partenaire du comité d'organisation, a un rôle essentiel à jouer dans les préparatifs.

Le sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, aux côtés des chefs de services locaux, s'est dit ouvert au comité d'organisation. Les responsables des différents services ont apporté des réponses aux préoccupations soulevées.

« Toutes les dispositions seront prises par les services au niveau local. Les questions qui n'ont pas trouvé de réponse seront portées à la connaissance du préfet du département, qui trouvera la solution adéquate », a assuré Abdoulaye Kharma. Il a réaffirmé sa disponibilité : « La volonté de l'État du Sénégal est que le Magal se déroule dans d'excellentes conditions et qu'aucune récrimination ne puisse être faite. »

Pour rappel, l'édition 2026 du Grand Magal de Touba est prévue dans la première semaine du mois d'août. D'autres rencontres sont programmées, à savoir une réunion du Comité régional de développement, une réunion nationale et une réunion d'évaluation qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur.