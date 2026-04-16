Sénégal: Grand Magal de Touba 2026 - L'État et le comité du Magal lancent les préparatifs

16 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La première rencontre préparatoire du Grand Magal de Touba 2026 s'est tenue mercredi 15 avril 2026 à la mairie de Touba, sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma. À l'issue de cette rencontre, le comité d'organisation a sollicité l'appui de l'État central pour accompagner les services locaux.

Sous la conduite du sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, la première réunion consacrée aux préparatifs de l'édition 2026 du Grand Magal de Touba s'est tenue hier, mercredi 15 avril 2026, à la salle de délibération de la mairie de Touba. Le Comité local de développement a échangé avec le comité d'organisation de l'événement, dirigé par le coordonnateur Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma.

Ce dernier, dans son allocution, a rappelé l'importance de cette première rencontre. Selon lui, elle permettra d'élaborer un document de référence pour toutes les réunions à venir. Il a remercié le sous-préfet pour la tenue de cette séance de travail.

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Le coordonnateur a insisté sur la dimension du Grand Magal de Touba, « premier événement au Sénégal » abrité par Touba. Il a interpellé les hautes autorités afin qu'elles appuient les chefs de services locaux. « Tous les chefs de services régionaux sont disposés à nous accompagner. Nous sollicitons l'État central pour qu'il les dote de moyens. C'est la façon d'entamer très tôt les travaux de préparation du Magal », a-t-il déclaré.

Pour lui, « ce n'est pas une faveur, c'est la dimension de Touba qui l'exige ». Il a également rappelé que la commune de Touba Mosquée, premier partenaire du comité d'organisation, a un rôle essentiel à jouer dans les préparatifs.

Le sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, aux côtés des chefs de services locaux, s'est dit ouvert au comité d'organisation. Les responsables des différents services ont apporté des réponses aux préoccupations soulevées.

« Toutes les dispositions seront prises par les services au niveau local. Les questions qui n'ont pas trouvé de réponse seront portées à la connaissance du préfet du département, qui trouvera la solution adéquate », a assuré Abdoulaye Kharma. Il a réaffirmé sa disponibilité : « La volonté de l'État du Sénégal est que le Magal se déroule dans d'excellentes conditions et qu'aucune récrimination ne puisse être faite. »

Pour rappel, l'édition 2026 du Grand Magal de Touba est prévue dans la première semaine du mois d'août. D'autres rencontres sont programmées, à savoir une réunion du Comité régional de développement, une réunion nationale et une réunion d'évaluation qui sera présidée par le ministre de l'Intérieur.

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