Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration du parc éolien d'Assela, d'une capacité de 100 mégawatts

Addis-Abeba — Le projet majeur vient renforcer le réseau électrique national en y injectant 100 MW d'énergie propre.

Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a décrit cette réalisation comme « une nouvelle lueur d'espoir », illustrant les efforts soutenus du pays en faveur d'une énergie durable.

Il a souligné que cette infrastructure constitue une avancée significative vers un mix énergétique diversifié et fiable, tout en soutenant la croissance économique nationale.

Selon lui, ce projet reflète également l'engagement de l'Éthiopie à garantir un approvisionnement énergétique stable à long terme.

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Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a mis en avant la continuité des investissements dans les énergies renouvelables, inscrits dans une vision globale de développement multisectoriel.

Il a exprimé sa confiance dans l'avenir du pays, affirmant que des progrès constants mèneront à une croissance prospère et à l'atteinte prochaine d'un niveau de développement sans précédent.

Le parc éolien d'Assela est ainsi appelé à jouer un rôle clé dans le renforcement des capacités énergétiques renouvelables de l'Éthiopie et dans la réalisation de ses ambitions de développement à long terme.