Ethiopie: Addis-Abeba est une métropole en pleine ascension vers le statut de ville mondiale - Secrétaire général adjoint du COMESA

Addis-Abeba — La capitale éthiopienne est engagée dans une transformation rapide et s'oriente vers le statut de métropole de classe mondiale, a affirmé Mohamed Kadah, Secrétaire général adjoint du COMESA.

Dans un entretien accordé à l'ENA, il a mis en avant l'évolution remarquable d'Addis-Abeba, aujourd'hui devenue une ville cosmopolite en plein essor et une capitale en constante modernisation.

« Addis-Abeba est en train de se transformer en métropole mondiale grâce à la vitesse de son développement. Son évolution au cours des deux à trois dernières décennies, et particulièrement ces dernières années, est impressionnante », a-t-il déclaré.

M. Kadah a toutefois souligné l'importance d'un développement équilibré, estimant que cette dynamique doit s'étendre à l'ensemble du pays.

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Il a insisté sur la nécessité de garantir une répartition équitable des progrès économiques afin de permettre une croissance harmonisée entre les différentes régions.

Selon lui, un centre urbain dynamique reste essentiel, et Addis-Abeba illustre déjà ce rôle en tant que capitale moderne et espace cosmopolite en expansion.

Évoquant la situation économique de l'Éthiopie, qu'il considère comme l'une des économies les plus dynamiques du continent, il a rappelé que le développement rural demeure un pilier fondamental d'une croissance inclusive et durable.

Il a également souligné que, en termes de produit intérieur brut, l'Éthiopie figure parmi les cinq plus grandes économies africaines.

Concernant les questions environnementales et l'initiative nationale « Héritage vert », M. Kadah a rappelé que la protection de l'environnement constitue une priorité transversale dans les politiques de développement.

Il a indiqué que le COMESA collabore étroitement avec ses États membres sur les enjeux liés au changement climatique et à la gestion durable des ressources naturelles.

Selon lui, des programmes tels que l'« Héritage vert » représentent des initiatives essentielles pour garantir un développement durable à long terme.

Il a enfin souligné que sans une attention sérieuse portée à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique, aucun développement ne peut être véritablement durable.

« Adopter des pratiques écologiques, réduire la pollution et limiter les impacts négatifs sur l'environnement sont des démarches nécessaires, positives et même exemplaires », a-t-il conclu.