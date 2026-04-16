Afrique Centrale: Est de la RDC - Congolais et Rwandais s'opposent à nouveau l'ONU, mise en garde des États-Unis

Nouvelle passe d'armes entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 15 avril, la situation dans l'est de la RDC, mais plus largement dans la région des Grands lacs, était au menu d'une réunion de l'organe onusien et les représentants de Kigali et Kinshasa se sont mutuellement accusés de violer leurs engagements.

Une dizaine de pays ont une nouvelle fois appelé le Rwanda à retirer ses troupes de RDC. Mais l'ambassadeur rwandais a évoqué la menace que les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe armé à l'origine composé d'anciens génocidaires rwandais, ferait toujours peser sur son pays.

« Vous n'avez pas le droit de venir protéger les populations congolaises sur leur territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour assurer la sécurité de ses propres populations », lui a répondu le représentant congolais.

L'envoyé spécial de l'ONU dans la région de Grands lacs a ensuite appelé toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. « Aucune résolution, aucune médiation, aucun mécanisme de vérification, ne pourra aboutir si les parties directement concernées ne choisissent pas la voie de la paix », a-t-il déclaré.

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« Ceux et celles qui sapent la paix doivent s'attendre à des conséquences »

Enfin, les États-Unis ont demandé au gouvernement congolais d'honorer ses engagements visant à neutraliser immédiatement les FDLR. Et de prévenir toutes les parties : « Ceux et celles qui sapent la paix devraient s'attendre à ce que des conséquences leurs soient opposées », a ajouté l'ambassadrice américaine. Pour rappel les États-Unis ont pris en mars dernier une série de sanctions contre le Rwanda.

L'est congolais, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie depuis 30 ans à des violences. Plusieurs cessez-le-feu et trêves ont été signés depuis fin 2021 et la résurgence dans la région du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda.

Début 2025, l'AFC/M23 et ses alliés se sont emparés coup sur coup des grandes villes de Goma et Bukavu au terme d'une offensive.

Deux accords ont été signés depuis : une déclaration de principes, à Doha, par l'AFC/M23 et le gouvernement de Kinshasa, définissant des engagements pour un cessez-le-feu, et un accord « pour la paix et la prospérité », entériné en décembre à Washington par la RDC et le Rwanda. Jusqu'ici, ces deux textes n'ont pas mis fin aux affrontements.