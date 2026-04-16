Tunisie: La présomption d'innocence, un fondement réaffirmé du droit tunisien

TUNIS — Le thème "Principe d'innocence, principe fondateur" choisi pour le colloque scientifique international, organisé du 15 au 17 avril par l'Unité de recherche en sciences pénales et criminologie, relevant de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, s'inscrit dans une réflexion approfondie sur les fondements mêmes de l'État de droit. Ce thème met en lumière l'importance centrale de la présomption d'innocence en tant que pilier essentiel des systèmes juridiques contemporains et garantie fondamentale des droits et libertés individuelles.

La présidente de l'Unité de recherche, Fadoua Kahouaji, a souligné qu'il est plus précis de parler de "principe" plutôt que de "présomption". Selon elle, l'innocence constitue en effet un principe fondateur consacré par les Constitutions tunisiennes de 1959 et de 2022. À ce titre, elle ne requiert pas de preuve préalable, contrairement à la présomption, qui suppose de démontrer l'existence de la présomption.

Le principe d'innocence se distingue ainsi par sa portée structurante : il guide le législateur en l'amenant à privilégier des solutions respectueuses des droits fondamentaux. "C'est un principe directeur par rapport au juge qui va opter pour une solution adéquate au litige par application de ce principe", a-t-elle expliqué.

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Dans une déclaration, jeudi, à l'Agence Tunis Afrique Presse, en marge de cette rencontre, Fadoua Kahouaji a également indiqué que, si l'innocence est inhérente à toute personne, la présomption, quant à elle, doit être établie. Toute personne est, en effet, présumée innocente : il s'agit d'un principe fondamental reposant sur des considérations de dignité humaine et de protection de la personne.

Ce principe est, d'ailleurs, explicitement consacré par l'article 33 de la Constitution de 2022, qui dispose que "tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, à la suite d'un procès équitable lui assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès".

Il est aussi cité dans l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi".