Afrique: 2e édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture - Un appel à repenser le système éducatif en Afrique lancé

L'Organisation non gouvernementale la Maison de Zoé a organisé la 2e édition du Forum chrétien de la lecture et de l'écriture autour du thème : « L'éducation : clé du développement et du rayonnement de l'Afrique ». Il s'est tenu du 10 au 11 avril 2026, au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara à Cocody.

À cette occasion, le Père Gofrey Ubeti N'Zamujo, scientifique, entrepreneur social, fondateur du modèle Songhaï et promoteur d'une éducation intégrale pour le développement en Afrique, venu du Bénin, a animé la conférence inaugurale à la cérémonie d'ouverture. Selon le père, depuis plusieurs décennies, l'Afrique a investi dans l'éducation, notamment par la construction de nombreuses écoles, universités et centres de formation. Pourtant, les pays africains font face, a-t-il dit, à la pauvreté et au chômage des jeunes.

Le fondateur du modèle Songhaï a relevé qu'une société ne se transforme pas seulement par le savoir seul, mais par la qualité des êtres humains qu'elle forme. Il a expliqué que l'Afrique est pauvre parce qu'elle n'a pas la capacité de voir, d'utiliser ses connaissances pour créer, transformer les choses, pour produire des biens et des services.

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« La pauvreté, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas l'argent dans la poche. La pauvreté, c'est notre incapacité de voir ce que Dieu nous a donné. L'éducation, c'est mobiliser les forces intérieures pour le développement. L'éducation, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, est folklorique. Les diplômés sont formés mais ne peuvent rien faire. Donc, cela doit être remis en cause », a-t-il déclaré. Car pour lui, l'éducation consiste à déconstruire, reconstruire et rééquiper l'homme qui peut comprendre le problème et qui s'organise pour le résoudre.

Pour sa part, Aby Paul, président de la Maison Zoé, a indiqué que la fondation a été créée en 2012, à la suite du constat d'un manque d'intérêt pour la lecture et l'écriture chez les chrétiens. Pourtant, ces activités contribuent, selon lui, « énormément » à la connaissance et à la transmission des valeurs morales issues de la parole de Dieu et de la vie en Jésus-Christ.

Il a rappelé qu'après la première édition tenue en 2023, dont l'objectif était de susciter l'intérêt pour la lecture et l'ecriture, des résultats encourageants ont été enregistrés. Cette édition avait réuni plus de 2000 visiteurs dans les stands. Depuis lors, a-t-il fait savoir ses équipes poursuivent leurs actions en collaboration avec les écoles et à travers leurs activités, afin de promouvoir la lecture et l'écriture auprès du public. Pour cette deuxième édition,il signifié que l'accent est mis sur l'aspect pratique. Le choix du thème et de l'intervenant vise ainsi à encourager l'entrepreneuriat et à amener les participants à passer de la théorie à l'action.

De son côté, le Père Rodrigue N'Sanman, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan, représentant le Cardinal Ignace Dogbo Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a souligné le caractère « fondamentalement » prophétique de ces assises pour l'Église et pour l'Afrique. Il s'agit, selon lui, de changer le regard porté sur l'éducation.

Il a insisté sur la nécessité, pour les pays africains, de repenser leurs systèmes éducatifs face à l'inadéquation entre formation et emploi. Rappelant que près de 90 % des emplois en Côte d'Ivoire relèvent du secteur informel, il a estimé que cette situation doit être interrogateur sur le système.