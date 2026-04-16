Cote d'Ivoire: Immatriculation des véhicules administratifs - Bouaké lance l'offensive pour un parc automobile assaini

Une vaste opération d'immatriculation des véhicules administratifs a été lancée le mercredi 15 avril 2026 à Bouaké, marquant une étape importante dans le processus de modernisation et de régulation du parc automobile de la région du Gbêkê. L'initiative se déroule sous la supervision du Directeur régional des Transports et des Affaires maritimes, Turay Oumar, et se poursuivra jusqu'au samedi 17 avril 2026.

Cette opération d'envergure vise à assainir et à normaliser l'identification des véhicules appartenant à l'administration publique. Sur le terrain, des agents spécialement mandatés par le ministère sont mobilisés pour mener à bien cette mission. Leur travail consiste notamment à identifier les véhicules concernés, vérifier la conformité des documents administratifs et procéder à leur immatriculation, dans le strict respect des normes en vigueur.

Prenant la parole à cette occasion, le Directeur régional a insisté sur la portée stratégique de cette initiative. Selon lui, elle s'inscrit dans une dynamique globale de renforcement de la transparence et de la traçabilité des biens de l'État. « Il s'agit de garantir une meilleure visibilité sur le patrimoine roulant de l'administration et de mettre fin aux zones d'ombre », a-t-il indiqué en substance.

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Au-delà de l'aspect administratif, cette opération répond à plusieurs enjeux majeurs. Elle entend lutter efficacement contre les irrégularités souvent constatées dans l'utilisation des véhicules administratifs, tout en prévenant les usages frauduleux. En procédant à une identification rigoureuse, les autorités ambitionnent de mieux encadrer l'utilisation de ces biens publics et d'en assurer une gestion plus optimale.

Par ailleurs, cette campagne contribue à l'amélioration de la sécurité routière. En effet, elle permet de s'assurer que tous les véhicules administratifs en circulation sont dûment enregistrés et conformes aux exigences légales, réduisant ainsi les risques liés à l'usage de véhicules non identifiés ou en situation irrégulière.

Il convient de rappeler que les véhicules administratifs se distinguent généralement par des plaques d'immatriculation de couleur jaune avec des inscriptions noires, facilitant leur reconnaissance sur la voie publique. À travers cette initiative, les autorités entendent franchir un nouveau cap dans la gouvernance du patrimoine de l'État, en mettant l'accent sur la rigueur, la transparence et la responsabilité.