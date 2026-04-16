Cote d'Ivoire: Festival 'Kalamon Yepafori 2026' - Culture et agriculture au service du développement du Bounkani

La 5e édition du Festival Kalamon Yepafori est officiellement lancée. La cérémonie s'est tenue le mercredi 15 avril 2026 au Centre sportif et culturel ivoiro-coréen, en présence d'un parterre d'acteurs engagés pour le développement du Bounkani.

Placée sous le thème « Patrimoine culturel et agriculture durable : piliers de la souveraineté alimentaire et du développement rural dans le Bounkani », cette édition s'annonce riche en innovations et en perspectives. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence cette rencontre, notamment les maires de Koumassi et de Doropo, MM. Toussaint Narcisse Balley et Ouattara Siaka, ainsi que des autorités administratives, politiques et traditionnelles. Des représentants des organisations de jeunesse et de femmes du Bounkani ont également pris part à cette cérémonie, témoignant de l'adhésion collective autour de cette initiative.

Lors de cette rencontre, les grandes orientations du festival, prévu du 30 avril au 2 mai 2026 à Kalamon et à Doropo, ont été dévoilées. À travers cet événement, les organisateurs entendent faire de la culture un véritable levier de cohésion sociale, de transmission des valeurs et de développement durable. Le Festival Kalamon Yepafori se positionne ainsi comme une plateforme de valorisation du riche patrimoine culturel du Bounkani, tout en offrant des opportunités économiques, notamment pour la jeunesse.

Cette 5e édition se distingue par plusieurs innovations majeures. Le retour de l'espace « Kalamon Kids », dédié aux enfants, traduit une volonté d'inscrire le festival dans une approche inclusive et intergénérationnelle. Par ailleurs, des panels et échanges avec des experts sont prévus afin d'approfondir la réflexion sur les synergies entre culture, agriculture et développement, avec des solutions adaptées aux réalités locales.

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Durant trois jours, les festivaliers auront droit à un programme varié mêlant traditions et modernité : danses culturelles, expositions de produits du terroir, activités sportives, arts culinaires et artisanaux, sans oublier des actions sociales telles que des consultations médicales gratuites. Autant d'activités destinées à renforcer le vivre-ensemble et à dynamiser l'économie locale.

Au-delà de la dimension culturelle, cette édition met un accent particulier sur l'impact social et économique. Elle prévoit notamment le lancement d'un projet d'irrigation innovant au profit des producteurs, la réalisation de forages pour améliorer l'accès à l'eau potable, ainsi que des dons d'équipements médicaux. Des initiatives concrètes qui traduisent l'ambition de faire du festival un véritable outil de développement au service des populations.

Les milliers de festivaliers attendus pourront également profiter de moments de convivialité à travers des concerts gratuits animés par des artistes de renom, dont Serge Beynaud et Dez Altino, aux côtés de nombreux talents. Du 30 avril au 2 mai 2026, Kalamon et Doropo vibreront ainsi au rythme de la culture, de la solidarité et du développement, dans une dynamique résolument tournée vers l'avenir du Bounkani.