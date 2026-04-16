Afrique: FIBA Afrique à Abidjan - Le pays au cœur des grandes décisions du basketball continental

Abidjan confirme son statut de hub du sport africain. Le mercredi 15 avril 2026, la capitale économique ivoirienne a accueilli la réunion du Bureau central de FIBA Afrique, un rendez-vous stratégique marqué par la présence du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, ainsi que du président de FIBA Afrique, Anibal Manave.

Cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs acteurs majeurs du basketball continental autour des enjeux de développement et de structuration de la discipline en Afrique. Dans son allocution, le ministre ivoirien des Sports a salué l'engagement constant du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de la promotion du basketball en Côte d'Ivoire. Il a mis en avant les investissements et les initiatives qui contribuent à renforcer la place du pays sur l'échiquier sportif africain.

Adjé Silas Metch a également souligné l'importance de la tenue de cette réunion à Abidjan, estimant qu'elle témoigne de la confiance accordée à la Côte d'Ivoire par les instances dirigeantes du basketball africain. Selon lui, les travaux du Bureau central devraient aboutir à des résolutions majeures, susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique au basketball africain, tant au niveau des compétitions que de la gouvernance.

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Au-delà des enjeux institutionnels, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges de compétences entre la Fédération internationale de basketball et les fédérations nationales. Une telle synergie, a-t-il indiqué, est essentielle pour améliorer le niveau technique des acteurs et offrir davantage d'opportunités aux clubs africains.

Dans cette perspective, il a particulièrement évoqué les perspectives offertes par la Basketball Africa League (BAL), une compétition qui, selon lui, constitue un levier important pour le développement du basketball sur le continent. En favorisant l'émergence de clubs compétitifs et structurés, la BAL contribue également à dynamiser l'économie sportive locale et à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes talents africains.

Pour conclure, Adjé Silas Metch a réaffirmé la pleine disponibilité de son département ministériel à accompagner les initiatives et projets de la Fédération internationale de basketball en Côte d'Ivoire. Un engagement qui traduit la volonté des autorités ivoiriennes de faire du sport, et du basketball en particulier, un véritable moteur de développement.