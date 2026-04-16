Ile Maurice: Le pays rejette fermement toute revendication des Maldives

Dans un communiqué émis par le bureau de l'Attorney General hier, Maurice a clairement rejeté toute prétention des Maldives sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, réaffirmant avec force sa souveraineté sur ce territoire stratégique. Cette prise de position intervient à la suite d'un communiqué publié le 13 avril par le ministère des Affaires étrangères des Maldives. Dans ce document, Malé saluait la décision de suspendre le processus de rétrocession des Chagos à Maurice, tout en mettant en avant ce qu'elle qualifie d'«intérêt légitime» dans le futur statut de l'archipel.

Les autorités maldiviennes avaient également appelé le Royaume-Uni à œuvrer pour une issue équitable respectant le droit international. Une position que Maurice rejette catégoriquement. Le communiqué officiel souligne sans ambiguïté que «les Maldives n'ont aucune revendication légale» sur les Chagos.

Le gouvernement insiste sur le fait que la souveraineté mauricienne «ne peut plus être contestée». Pour étayer sa position, Maurice s'appuie sur plusieurs décisions et instruments juridiques internationaux. En premier lieu, le Tribunal international du droit de la mer a, dans le cadre du différend maritime entre Maurice et les Maldives, reconnu Maurice comme étant «l'unique État côtier» de l'archipel des Chagos dans son intégralité. Deux jugements, rendus en janvier 2021 et avril 2023, viennent consolider cette reconnaissance.

Autre élément clé : l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 25 février 2019. Celui-ci établit que la souveraineté de Maurice sur les Chagos découle directement du processus de décolonisation inachevé du pays. Une position largement soutenue sur la scène internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la foulée, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté, en mai 2019, la résolution 73/295 exigeant du Royaume-Uni qu'il mette fin à son administration de l'archipel dans un délai de six mois. Une résolution qui a renforcé la légitimité des revendications mauriciennes. Plus récemment, le gouvernement rappelle également l'accord conclu le 22 mai 2025 entre Maurice et le Royaume-Uni. Ce texte stipule «sans équivoque» que Maurice exerce sa souveraineté sur l'ensemble de l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia.