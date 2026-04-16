Ile Maurice: La Mauritius Post cherchent des solutions

À la fin du mois d'août 2025, plus de 30 pays ont temporairement suspendu ou restreint leurs envois de colis vers les États-Unis suite à la suppression par Washington de l'exemption de droits de douane sur les colis inférieurs ou équivalents à USD 800, qui était déjà en vigueur. Cette abrogation a été confirmée par un executive order le 20 février 2026. La Mauritius Post Ltd fait partie des services affectés.

Jayraj Ittoo, responsable du développement commercial et des projets à la Mauritius Post, confirme que les lettres et les colis à destination des États-Unis ne sont actuellement pas distribués. Il indique que la poste négocie avec des compagnies aériennes selon les recommandations de l'Universal Postal Union pour pouvoir reprendre les envois. Des itinéraires et des solutions alternatives sont également à l'étude. «Nous espérons parvenir prochainement à un accord et nous informerons le public dès que le service vers l'Amérique reprendra», a-t-il ajouté.

De quoi s'agit-il ?

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Les colis de faible valeur qui bénéficiaient auparavant d'une exemption de droits de douane y sont désormais soumis, avec des frais spécifiques plus élevés appliqués à ceux envoyés par le réseau postal international. Cette modification, entrée en vigueur le 29 août 2025, implique que la quasi-totalité des marchandises commerciales entrant aux États-Unis sont désormais soumises à des droits de douane, des taxes et des frais de traitement supplémentaires, quelle que soit leur valeur.

Cette mesure perturbe le commerce électronique transfrontalier, les exportations des petites entreprises et les flux postaux à l'échelle mondiale, affectant des pays expéditeurs majeurs tels que le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Japon et le Canada, ainsi que plusieurs pays africains, dont Maurice.

Avant cela, la règle des USD 800 (article 321) a facilité le commerce des envois de faible valeur en leur permettant d'entrer aux États-Unis avec un minimum de formalités administratives et sans droits de douane. Les détaillants, les artisans, les plateformes de vente en ligne et les services postaux nationaux comptaient sur cette voie simplifiée pour approvisionner rapidement et à moindre coût les consommateurs américains. La suppression de cette exemption a mis fin à cette facilité, obligeant les transporteurs, les opérateurs postaux et les expéditeurs à revoir leurs tarifs, leurs documents et leurs procédures douanières.

Les répercussions opérationnelles ont été immédiates. Les transporteurs et les administrations postales doivent désormais faire face à des coûts de mise en conformité plus élevés, des délais de traitement plus longs et une nouvelle responsabilité en matière de droits et taxes.

Nombre d'entre eux ont choisi de suspendre ou de limiter les envois à destination des États-Unis le temps de renégocier leurs contrats, de moderniser leurs systèmes et de former leur personnel. Cette pause vise à éviter que les envois ne soient bloqués, à prévenir les frais imprévus pour les expéditeurs et les destinataires, et à gagner du temps pour mettre en œuvre les procédures de courtage en douane désormais obligatoires pour la plupart des petits colis.

Des exceptions restent en vigueur : les voyageurs américains peuvent continuer d'importer des effets personnels jusqu'à USD 200 en franchise de droits et les particuliers peuvent recevoir des cadeaux individuels jusqu'à USD 100 en exemption de droits. Ces seuils s'appliquent par personne et visent les biens destinés à un usage personnel ou offerts à titre non commercial. Au-delà de ces montants, des droits et des taxes peuvent être exigés sur la valeur excédentaire, calculés selon les règles douanières en vigueur.

Par ailleurs, le conflit au Moyen-Orient a entraîné d'importantes perturbations du fret aérien, affectant les liaisons entre l'Asie et les États-Unis, et provoquant des retards d'une à trois semaines ainsi qu'une hausse des coûts liés aux carburants et aux risques de guerre. L'United States Postal Service et les transporteurs internationaux exigent des descriptions plus précises des articles sur les formulaires douaniers pour tous les colis internationaux.